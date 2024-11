DEL2 Kassel Huskies bauen Derby-Serie gegen Bad Nauheim aus

Auch mit dem neuen Trainer Mike Pellegrims an der Bande ist der EC Bad Nauheim im DEL2-Derby bei den Kassel Huskies letztlich chancenlos. Den Nordhessen reicht ein starkes Mitteldrittel zum Heimsieg.

Veröffentlicht am 15.11.24 um 21:49 Uhr

Die Kassel Huskies sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben Mike Pellegrims den erwartet schlechten Einstand als Trainer des EC Bad Nauheim beschert. Die Nordhessen setzten sich in der DEL2 dank eines starken Mitteldrittels mit 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) durch und bauten damit ihre Derby-Serie aus. Die Huskies haben nun fünf Siege am Stück gegen den hessischen Rivalen eingefahren. Die Gästemannschaft von Pellegrims, der einst selbst in Kassel aktiv war, zeigte vor 5.700 Fans zwar eine ordentliche Leistung, war letztlich aber doch der verdiente Verlierer.

Erst knapp, dann deutlich

Dabei war in den ersten 20 Minuten nicht wirklich zu erkennen, dass der Tabellenführer gegen das Schlusslicht auf dem Eis stand. Die Gäste hielten stark dagegen, es entwickelte sich sodann ein flottes Match - jedoch ohne Tore. Das sollte sich im Mitteldrittel rasch ändern. Tristan Keck brachte die Hausherren in Führung (27. Minute), Dominic Turgeon legte exakt 89 Sekunden später nach. Ein Doppelschlag, der für klare Verhältnisse sorgte. Die Huskies waren nun deutlich besser, hatten Bad Nauheim unter Kontrolle und bauten den Vorsprung in Unterzahl sogar noch aus. Jake Weidner traf (30.).

Im finalen Drittel passierte nicht mehr allzu viel, Kassel brachte den komfortablen Vorsprung recht souverän über die Zeit. In der Tabelle bleiben die beiden Hessen-Rivalen damit weitmöglichst voneinander entfernt. Die Huskies führen das DEL2-Feld an, Bad Nauheim hängt am Tabellenende fest.