Eishockey am Freitag Löwen Frankfurt feiern Sieg im Prestigeduell

Die Löwen Frankfurt haben einen klaren Sieg gegen die Adler Mannheim gefeiert. In der DEL2 gab es derweil einen Erfolg und eine Niederlage für die hessischen Vertreter.

Feiertag für die Löwen Frankfurt: Gegen den Rivalen Adler Mannheim setzte sich die Mannschaft am Freitag in der DEL klar durch. 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) stand es am Ende. Daniel Pfaffengut (28.), Maksim Matushkin (33.) und Chris Wilkie (35.) stellten innerhalb von sieben Minuten die komfortable Führung her. Mannheim schaffte nur noch einen Treffer vor dem Ende.

Schon im Vorfeld des Aufeinandertreffens hatten sich die Hausherren bereit gezeigt: "Gegen Mannheim hat man immer Bock", hatte der Frankfurter Stürmer Julian Napravnik gesagt und angefügt: "Derbyzeit - wir sind alle heiß." In der Tabelle liegen die Frankfurter nun auf dem achten Rang. Am Sonntag geht es auswärts bei den Nürnberg Ice Tigers weiter (19.15 Uhr).

Bad Nauheim dreht Rückstand

Jubeln konnten auch die "Roten Teufel" des EC Bad Nauheim in der DEL2. Dank der Treffer von Christopher Fischer, Brent Aubin und Zach Kaiser drehten sie nach 0:1-Rückstand die Partie bei den Dresdner Eislöwen erst zu einem 3:1. Nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber stellten dann Julian Lautenschlager und Kevin Orendorz den 5:2-Auswärtserfolg sicher.

Die einzige Niederlage der hessischen Vertreter am Freitag mussten die Kassel Huskies einstecken. Auch die Treffer von Hunter Garlent, Tristan Keck und Jake Weidner konnten die 3:4-Niederlage auswärts beim ESV Kaufbeuren nicht verhindern.