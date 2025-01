In der DEL besiegen die Löwen Frankfurt die Gäste aus Schwenningen nach Penaltyschießen. Zum Matchwinner der Hessen avanciert Torhüter Cody Brenner. In der zweiten Liga kassieren die Hessen-Teams dagegen Niederlagen.

Eissporthalle am Ratsweg statt Arena im Stadtwald, doch ebenfalls ein Heimsieg: Nach dem vielbeachteten Derbyerfolg gegen die Adler Mannheim haben die Eishockey-Profis der Löwen Frankfurt auch die nächste Aufgabe vor eigenen Fans in der DEL erfolgreich absolviert. Am Freitagabend setzten sich die Hessen im dritten Anlauf dieser Saison zum ersten Mal gegen die Schwenninger Wild Wings durch. 4:3 (0:0, 2:2, 1:1/1:0) nach Penaltyschießen hieß es aus Sicht der jubelnden Hausherren, die in Torhüter Cody Brenner ihren Matchwinner hatten.

Von Anfang an erlebten die 6.990 Eishockey-Fans ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, Tore fielen allerdings erst im zweiten Drittel. Löwen-Profi Julian Napravnik glich mit einer feinen Einzelleistung die Führung der Gäste aus, ehe Maksim Matushkin die Hausherren in Führung brachte. In Überzahl fand Schwenningen dann aber erneut den Weg vorbei an Löwen-Keeper Brenner, der diesmal anstelle von Stammkeeper Jussi Olkinuora im Kasten stand. Im dritten Abschnitt schoss Erik Brown die Löwen in Führung, zwei Minuten vor der vermeintlichen Schlusssirene fiel aber doch wieder der Ausgleich.

Nach einer ereignisarmen Verlängerung sollte die Entscheidung also im Penaltyschießen fallen: Brenner, einst auch für Schwenningen auf dem Eis, blieb bei zwei Duellen der Sieger, Matushkin verwandelte den entscheidenden Schuss für die Frankfurter. Am Sonntag (14 Uhr) geht es für die Löwen dann nach Augsburg.

Enttäuschungen für Kassel und Bad Nauheim

Auch in der zweiten Liga (DEL2) waren die beiden hessischen Vertreter am Freitagabend gefordert - beide kassierten Niederlagen. Die Kassel Huskies unterlagen bei den Starbulls Rosenheim mit 2:4 (0:1, 1:1, 1:2). Die beiden Treffer für die Nordhessen erzielte Jake Weidner. Der EC Bad Nauheim, der 1:0 und 3:1 geführt hatte, verlor dennoch beim ESV Kaufbeuren mit 4:5 (1:1, 2:1, 1:3). Für die Hessen trafen Brent Aubin und Julian Lautenschlager jeweils doppelt.