Löwen Frankfurt führen lange, verlieren aber doch in Augsburg

Bis zwei Minuten vor dem Ende sehen die Löwen Frankfurt in Augsburg wie der Sieger aus. Dann allerdings läuft es alles andere als prächtig für den hessischen Eishockey-Erstligisten. In der zweiten Liga gibt es einen hessischen Sieg und eine Niederlage.

Veröffentlicht am 12.01.25 um 16:44 Uhr

Die Löwen verloren in Augsburg.

Das ist unglücklich gelaufen: Nach dem Freitagserfolg gegen Schwenningen unterlagen die Löwen Frankfurt am Sonntagnachmittag in der DEL bei den Augsburger Panther knapp mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1/0:1) nach Penaltyschießen. Daniel Wirt hatte die Gäste im zweiten Drittel in Führung gebracht, Torwart Jussi Olkinuora hielt seinen Kasten mit starken Paraden anschließend lange sauber, ehe die Hausherren zwei Minuten vor Schluss doch noch ausglichen.

Das Penaltyschießen also sollte die Entscheidung bringen: In jenem vermasselten die Löwen-Profis Julian Napravnik, Chris Wilkie und Maksim Matushkin allesamt ihre Versuche, so dass die Frankfurter das Eis letztlich als Verlierer verließen.

Huskies gewinnen und holen Altmeister Wolf

In der zweiten Eishockey-Liga (DEL2) verlor etwas später am Sonntag der EC Bad Nauheim ebenfalls nach Penaltyschießen. Die Hessen unterlagen in eigener Halle dem Spitzenteam der Dresdner Eislöwen mit 2:3 (1:0, 0:0, 1:2/0:1). Die Tore für Bad Nauheim erzielten Pascal Steck sowie Parker Bowles kurz vor Schluss der regulären Spielzeit zum Ausgleich.

Die Kassel Huskies setzten sich derweil mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) gegen den ESV Kaufbeuren durch und bleiben Tabellenzweiter. Simon Thiel, Jake Weidner und Ryan Olsen trafen für die Nordhessen. Zudem verkündeten die Huskies die Verpflichtung des 35-jährigen Flügelstürmer David Wolf. Der zweifache Deutsche Meister, der 700 DEL-Spiele auf dem Buckel hat, trainierte schon seit vergangener Woche mit.