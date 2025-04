Die Anspannung bei den Kassel Huskies ist riesig. Am Dienstagabend muss im fünften Playoff-Halbfinale gegen Dresden unbedingt ein Sieg her. Sonst platzt der Traum vom Aufstieg für das Eishockey-Team aus Nordhessen - mal wieder.

Es wird eng für die Kassel Huskies. Im Playoff-Halbfinale der DEL2 liegen die Nordhessen gegen Dresden mit 1:3 nach Siegen zurück. Gespielt wird im Best-of-Seven-Modus, sprich, wer zuerst vier Siege auf dem Konto hat, steht im Finale. Sollten die Huskies am Dienstag also auch das nächste Heimspiel gegen Dresden (19.30 Uhr) verlieren, wäre die sportliche Reise der Nordhessen zu Ende. Mit dem Aus in den Playoffs würde wieder einmal der große Traum zerplatzen, endlich in die DEL aufzusteigen.

Doch so weit soll es nicht kommen. Die Huskies wollen die Halbfinal-Serie rumreißen. "Je länger die Serie dauert, desto besser für uns, die Dresdner werden langsam müde und wir sind topfit", liefert Huskies-Torhüter Philipp Maurer die Begründung, warum das klappen könnte.

Doch es wird Zeit. "Wenn wir den ersten Heimsieg holen, schaut es ganz anders aus." Durch einen Sieg könnten die Huskies den Druck auf Dresden erhöhen und die eigenen Chancen verbessern, das große Ziel, die DEL2-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die DEL vielleicht doch noch zu schaffen.

Huskies müssen Tor-Dürre bekämpfen

Die Kassel Huskies haben daheim vor allem ein Problem: Sie schießen keine Tore. Zweimal trat man in der Halbfinal-Serie gegen Dresden bislang in der Nordhessen-Arena an, insgesamt sprang dabei nur ein einziges Tor heraus - eine äußerst mickrige Ausbeute.

"Wir müssen die Rebounds nutzen, die uns Danny (Goalie von Dresden - Anm. d. Red.) gibt. Wir müssen einfach hungriger vor dem Tor sein und weiter ackern, dann fällt die Scheibe schon irgendwann rein, hofft Maurer.

Fehlt den Huskies mal wieder der letzte Punch?

Ein Aus in den Playoffs wäre für die Huskies die nächste große sportliche Enttäuschung, die fünfte in Folge. Seit der Saison 2020/21 ist es wieder möglich, dass der Meister der DEL2 in die DEL aufsteigt. Doch die Huskies scheiterten in den vergangenen vier Jahren. Zweimal verloren die Nordhessen im Playoff-Finale, einmal im Halbfinale und einmal versäumten sie es, die notwendigen Unterlagen für die DEL fristgerecht einzureichen.

Damit es diesmal anders kommt, muss das Heimspiel gegen Dresden am Dienstagabend gewonnen werden. "Jeder muss daran glauben", schwört Goalie Maurer sich und seine Truppe schon mal ein. Gut 5.000 Fans in der Nordhessen-Arena werden alles versuchen, ihr Team zum Sieg zu brüllen. Vorne muss die Scheibe einfach wieder öfter einschlagen und hinten wird Maurer versuchen, das Tor sauber zu halten. Damit der Traum vom DEL-Aufstieg in Kassel weiterlebt.