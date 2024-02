Der Deutsche Fußball-Bund schickt Frankfurt ins Rennen um die Austragung eines Europa-League-Endspiels 2026 oder 2027. Auch andere Städte waren interessiert, die Entscheidung fällt im Mai.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will auch nach der bevorstehenden EM-Endrunde in der Gastgeberrolle bleiben und drei Europacup-Endspiele ausrichten. Nach einem entsprechenden Beschluss des DFB-Präsidiums im vergangenen Jahr hat der Verband am Mittwoch fristgerecht die Bewerbungsunterlagen für die Jahre 2026 und 2027 bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eingereicht. Ein Finale soll laut den Plänen in Frankfurt stattfinden.

Frankfurt vor einigen Highlights

Demnach bewirbt sich der DFB mit dem Stadion in Frankfurt um die Finals in der Europa League, mit der Arena in Leipzig um die Endspiele in der Conference League, und mit Stuttgart um die Finalspiele in der Champions League der Frauen - jeweils für die Jahre 2026 und 2027. Alle drei Stadien sind Spielorte der EM-Endrunde (14. Juni bis 14. Juli), in Frankfurt finden im kommenden Sommer insgesamt fünf EM-Spiele statt. Darunter auch das Gruppenspiel der DFB-Elf gegen die Schweiz.

"Wir möchten auch nach der Europameisterschaft im Sommer perfekter Gastgeber sein für Fans aus ganz Europa", sagte DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich: "Unsere Stadien, die für die EURO noch einmal modernisiert wurden, bieten die besten Voraussetzungen für hochklassige Finalspiele. Wir haben gemeinsam mit den beteiligten Städten und Vereinen, denen ich ausdrücklich für ihr großes Engagement danke, sehr überzeugende Bewerbungen abgegeben."

EM 2024 ausgelost DFB-Team trifft in Frankfurt auf die Schweiz Die insgesamt zehn Losfeen haben Frankfurt bei der Auslosung der EM 2024 Gruppenspiele mit den beiden Topteams Belgien und England beschert. Der Höhepunkt ist das Duell der DFB-Elf mit der Schweiz. Die Slowakei ist gleich zweimal zu Gast. Zum Artikel

Drei Städte ziehen zurück

Der DFB hatte im vergangenen Jahr auch die EM-Stadien in München, Düsseldorf und Gelsenkirchen vorläufig als Austragungsorte für die Finalspiele bei der UEFA gemeldet, musste sich aber auf einen Bewerber pro Wettbewerb festlegen. Daraufhin hatten München, Düsseldorf und Gelsenkirchen zurückgezogen.

Das Finale in der Europa League 2020 in Köln war das bisher letzte Europacup-Endspiel auf deutschem Boden. Berlin war 2015 zuletzt Gastgeber des Endspiels in der Champions League. Für das Königsklassen-Finale 2025 hat die UEFA bereits München den Zuschlag gegeben. Die Entscheidung darüber, ob Frankfurts eins der beiden Europa-League-Finals ausrichten darf, fällt im Mai.