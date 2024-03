Gleich dreimal schlug der SV Darmstadt 98 in der Winterpause auf dem Transfermarkt zu. Von den drei Neuzugängen, die alle per Leihe kamen, überzeugt derzeit aber nur einer.

Nach fast genau 400 Einsatzminuten im Darmstädter Dress war es endlich so weit. Also zumindest so halb. Sebastian Polter, im Winter von Zweitligist Schalke von den Lilien ausgeliehen, bediente in der Nachspielzeit beim Heimspiel gegen den FC Bayern Oscar Vilhelmsson, der zum 2:5-Endstand traf. Immerhin ein Assist für Polter, es war die erste Torbeteiligung für den Angreifer bei den Südhessen.

Alleine aus diesem Umstand lässt sich aber ableiten: Es läuft noch nicht für Polter beim SV98. Der Angreifer, der als Soforthilfe im Kampf um den Klassenerhalt gedacht war und bei dem die Darmstädter nach hr-sport-Informationen eine Kaufoption in Höhe von etwa einer halben Million Euro haben, hat den Lilien bislang noch nicht wirklich geholfen.

Holtmann auch wegen Verletzungen noch keine Verstärkung

Nachdem der 32-Jährige sich schnell einen Platz in der ersten Elf erspielt hatte, saß Polter bei den vergangenen beiden Begegnungen in Leipzig und gegen den FCB nur auf der Bank. Noch hat sich die Leihe aus Lilien-Sicht also nicht gelohnt, der Angreifer zeigt aber Ansätze, dass er in den kommenden Spielen gegen die direkten Konkurrenten noch wichtig werden könnte.

Noch schlechter sieht die Bilanz - auch aufgrund von Verletzungen - bei Gerrit Holtmann aus. Der Außenbahnspieler, den Trainer Torsten Lieberknecht noch aus gemeinsamen Braunschweiger Tagen kannte, ist noch überhaupt kein Faktor im Darmstädter Spiel, konnte noch keine Partie über 90 Minuten bestreiten. Die erhoffte Direkthilfe ist Holtmann, ähnlich wie Polter, bislang nicht.

Justvan bereits jetzt gesetzt

Ganz im Gegenteil zu Julian Justvan. Der Offensiv-Allrounder, der im Winter aus Hoffenheim ebenfalls per Leihe kam, ist der einzige des Winter-Trios, der sofort zündet. Gegen die Eintracht und in Bremen erzielte er jeweils einen Treffer und ist schon jetzt in der Lilien-Offensive gesetzt. Beim Zwischenzeugnis der Lilien-Winter-Neuzugänge ist er damit auch der einzige, der eine gute Note erhält.

Ob Justvan über den Sommer in Darmstadt bleiben könnte, hängt auch vom sportlichen Abschneiden der Darmstädter ab. Wie zu hören ist, ist bei einem Klassenerhalt der Südhessen ein Verbleib des 25-Jährigen beim SV98 nicht gänzlich ausgeschlossen. Auch wenn Justvan dann sicher nicht ganz günstig wäre. Dafür müssten die Lilien aber erst einmal die Klasse halten.