Am Böllenfalltor kommt es am Freitag zum echten Keller-Kracher, der SV Darmstadt 98 trifft auf den 1. FC Köln. Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht macht vor der Partie seine ganz eigene Rechnung auf.

Es ist eine Fußball-Floskel, die jeder kennt, jeder schon gehört hat, irgendwie normal geworden ist, aber dennoch eigentlich wenig Sinn ergibt. Die Rede ist vom sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Es soll die Wichtigkeit veranschaulichen, wenn zwei direkte Kontrahenten aufeinandertreffen. Denn, klar, gewinnt der eine, kann der andere nicht gewinnen. Drei Punkte für den einen, keine für den anderen. Das ergibt zwar immer noch nicht sechs, aber das klingt nun einmal besser.

Für das Spiel des SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln hat sich Lilien-Coach Torsten Lieberknecht nun an eine ganz eigene Rechnung gemacht. Ein Punkt, drei Punkte, sechs Punkte? Nein, neun Punkte! "Viele sprechen von einem Sechs-Punkte-Spiel. Ich würde sogar sagen, es ist ein Neun-Punkte-Spiel, wenn der Spieltag perfekt läuft", erklärte der Trainer der Südhessen am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit einem Augenzwinkern.

Hoffen auf den Befreiungsschlag

Das Neun-Punkte-Spiel ist dann zwar doch etwas neu, klar ist aber allen in Darmstadt und Köln, wie wichtig die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr) am Böllenfalltor wird. Die Gäste aus der Domstadt reisen als Tabellenletzter an und haben in dieser Saison gerade mal eine Partie gewonnen. Und dieser Sieg ist auch schon mehr als einen Monat her.

In Darmstadt sieht die Lage aber auch nicht viel besser aus. Die Lilien befinden sich nur drei Punkte vor den Kölnern auf Rang 15 - und warten mittlerweile seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Mit Selbstvertrauen tritt da am Freitag keiner an. Kampf um den Klassenerhalt pur ist angesagt.

Ein Sieg wäre ein enormer Befreiungsschlag im Tabellenkeller - für beide Teams. Unten wird es sowohl für Darmstadt als auch für Köln bei einer Niederlage sonst ungemütlich. "Das Spiel am Freitag steht im Vordergrund, nicht der Blick auf die Tabelle", betonte dennoch Lieberknecht.

Schuhen wieder dabei

Auch wenn die Lilien nun schon länger auf einen Sieg warten, ist die Lage in Südhessen nicht getrübt. Im Gegenteil. Die beiden Remis in Freiburg und gegen Mainz sehen die 98er als Schritt in die richtige Richtung. "Wir sind seit zwei Spielen ungeschlagen. Das zeigt erst ein mal, dass es schwierig ist, uns zu schlagen", analysierte Lieberknecht. Auf Dauer reicht das freilich nicht, ein Sieg gegen Köln ist fest eingeplant bei den Darmstädtern.

Mithelfen soll dabei wieder Keeper und Leader Marcel Schuhen. Der Torwart ist nach seiner Pause in Freiburg wieder fit und steht gegen Köln im Tor. Der Ex-Kölner soll dem Team wieder Sicherheit geben - damit es gegen die Rheinländer mit einem Sieg klappt. Auch wenn das trotz aller anderen Verlautbarungen nur drei Punkte gibt. Und keine sechs. Oder gar neun.

So könnten die Lilien gegen Köln spielen. Bild © hessenschau.de