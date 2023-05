Partyzone Darmstadt: Nach dem Bundesliga-Aufstieg haben die Lilien am Montag mit mehr als zehntausend Fans gefeiert - und sich dabei vor allem bei ihren Anhängern bedankt.

Videobeitrag Video Darmstadt feiert seine Aufstiegshelden

Ein großes Spruchband über der Bühne machte das Motto des Pfingstmontags deutlich: "In Darmstadt sagt man: Guuuuuuuuude, Bundesliga". Über 15.000 Fans waren gekommen, um auf dem Karolinenplatz in der Darmstädter Innenstadt den Erfolg ihrer Mannschaft zu feiern: Den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Am vorletzten Spieltag hatten sie diesen mit dem 1:0-Sieg gegen Magdeburg vorzeitig klar gemacht.

Schon zu diesem Zeitpunkt machten die Lilien-Fans aus der Stadt eine große Partyzone - am Montag ging die Feier weiter. "Die Mannschaft hat es geschafft, eine Identifikation zu schaffen mit denen die die das wichtigste Sprachrohr eines Vereins sind und das sind die, die hier unten alle in Blau-weiß stehen - die Fans von Darmstadt 98 ", sagte der Coach der Südhessen, Torsten Lieberknecht, gerührt auf der Bühne.

Mannschaft trägt sich in das Goldene Buch ein

Bevor es für den Lilien-Coach und seine Spieler auf die Bühne ging, hatten sie sich noch in das Goldene Buch der Stadt Darmstadt eingetragen. Im Anschluss gab es warme Worte vom Oberbürgermeister: "Wir haben mit Ihnen mitgefiebert, mitgelitten und mitgefeiert. Ihnen allen gratuliere ich zu diesem großen sportlichen Erfolg", sagte Jochen Partsch (Grüne).

Besonders die mitreißende und zugleich bodenständige Spielweise sei bei den Darmstädtern gut angekommen und hätte Mannschaft und Fans zusammen geführt, so Partsch weiter. Am Montagnachmittag blieben an dieser Aussage keine Zweifel, denn der Karolinenplatz war komplett mit Lilien-Anhängern gefüllt.

Die Lilien haben sich in das Goldenen Buch der Stadt Darmstadt eingetragen. Bild © Imago Images

"Stolz auf diesen Verein, diese Fans, diese Stadt"

Für Offensivspieler Tobias Kempe war es nach 2015 bereits die zweite Aufstiegsfeier mit dem SV Darmstadt 98. "Ich bin unglaublich stolz auf diesen Verein, auf diese Fans, auf diese Stadt", sagte Kempe und dann richtete er sich an die Lilien-Anhänger: "Ihr seid immer für uns da gewesen sein. Dank euch stehen wir hier."

Auch Kapitän Fabian Holland schloss sich diesem Dank an: "Ich probiere alles aufzusaugen und im Herzen zu tragen - einfach danke an euch, danke an die Mannschaft und danke an den Verein."