Darmstadt hält in Köln lange gut mit. Doch ein Foulelfmeter bringt die Entscheidung zugunsten des Aufstiegskandidaten aus dem Rheinland. Lilien-Torschütze Hornby dezimiert sein Team unnötig.

Alles gegeben, nichts geholt. Die Lilien verlieren in Köln.

Eine Überraschung als Außenseiter ist ausgeblieben: Der SV Darmstadt 98 hat sein schweres Auswärtsspiel beim favorisierten 1. FC Köln verloren. Die Südhessen unterlagen dem Aufstiegskandidaten am Samstagabend mit 1:2 (1:1). Doch es war mehr drin.

Im Duell der Bundesliga-Absteiger brachte Jan Thielmann die Gastgeber nach nicht mal einer Minute in Führung, als er einen krassen Abwehr-Schnitzer der Lilien ausnutzte. Der Ausgleich gelang Darmstadts Fraser Hornby per Handelfmeter (25.). Der Schotte flog in der zweiten Hälfte mit Gelb-Rot vom Platz (66.). Den Siegtreffer für Köln erzielte Luca Waldschmidt mit einem Foulelfmeter (80.).

Fataler Blackout zum Auftakt

Darmstadt erwischte einen schlechten Start in die Partie und kassierte ein Blitz-Gegentor. Verteidiger Sergio Lopez unterlief dabei ein fataler Fehler: Im Kölner Pressing unter Druck gesetzt spielte er einen Rückpass zu Torwart Marcel Schuhen, den Thielmann durchkreuzte. Der Kölner Stürmer hatte somit freie Bahn und schoss den Ball an Schuhen vorbei zur Führung der Gastgeber (1.).

Die Südhessen schüttelten sich danach kurz und versuchten, ins Spiel zu finden. Große Torchancen herauszuspielen, wollte aber so recht nicht gelingen. Dabei war dann ein Kölner Verteidiger behilflich. Denn bei einem Kopfball-Duell mit Hornby spielte Dominique Heintz den Ball mit der Hand. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Schotte dann selbst. Souverän drosch er den Ball hart in die linke Ecke.

Ausgeglichenes Spiel gegen den Favoriten

Darmstadt kam danach besser ins Spiel und die Kölner hatten große Probleme, das gefürchtete Kombinationsspiel aufzubauen. Vor den individuellen Qualitäten und denen als Team hatte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt gewarnt. "In Summe haben sie wahrscheinlich den besten Kader der Liga mit vielen Erstligaspielern. Neben dem HSV sind sie der Aufstiegsfavorit Nummer 1", hatte der Coach vor dem Spiel gesagt.

Der klaren Favoritenrolle, in der Kohfeldt die Kölner vor der Partie sah, wurden die Gastgeber in Hälfte eins aber nicht wirklich gerecht. Das 1:1 zur Pause war weitgehend leistungsgerecht. Es passte auch zur Statistik: je 50 Prozent Ballbesitz und je vier Torschüsse brachten die Teams zustande.

Hornby vergab Chance zur Führung

Nach der Pause reagierte FC-Coach Gerhard Struber und wechselte gleich dreifach. Kohfeldt hingegen schenkte seiner Startelf weiter das Vertrauen. Die hatte er auch nur auf einer Position verändert im Vergleich zum 3:0 gegen Karlsruhe. Luca Marseiler übernahm im Mittelfeld für Jean-Paul Boetius.

Und der schnelle Marseiler legte kurz nach dem Wiederbeginn auch mustergültig für Hornby auf. Doch der Schotte scheiterte mit seinem Flachschuss aus aussichtsreicher Position am FC-Schlussmann. Die große Chance zur Führung war vergeben.

Rüde Grätsche führt zu Gelb-Rot

Köln erhöhte danach den Druck. Doch Waldschmidt (51.) und Denis Huseinbasic (52.) scheiterten mit sehenswerten Schüssen. Elfmeter-Killer Hornby nahm sich Mitte der zweiten Hälfte selbst aus dem Spiel: Gelbe Karte in der 59. Minute und Gelb-Rot in der 66. Minute nach einer rüden Grätsche. Die hatte auch nichts mehr mit gesunder Härte zu tun.

Der FC schnürte in Überzahl die Darmstädter danach in der eigenen Hälfte ein. Es brauchte aber wieder einen Elfmeterpfiff für ein Tor. Lilien-Stürmer Isac Lidberg foulte Timo Hübers. Den fälligen Elfmeter verwandelte Waldschmidt sicher (80.).

Vukotic gelingt fast der Last-Minute-Ausgleich

Kölns Tim Lemperle traf in der Nachspielzeit noch den Pfosten. Abwehr-Riese Aleksandar Vukotic vergab im FC-Strafraum per Kopf die Chance auf den Ausgleich (90.+8). Kölns Keeper Marvin Schwäbe hielt den Sieg fest.

In der Tabelle belegen die Lilien weiter Platz 13. Köln ist wieder Zweiter. Im nächsten Spiel tritt Darmstadt am Freitagabend (18.30 Uhr) auswärts beim akut abstiegsbedrohten Aufsteiger Ulm an.