Nach zwei vergebenen Matchbällen will Darmstadt 98 am Freitag gegen Magdeburg den Aufstieg endlich perfekt machen. Da Heidenheim und der HSV aufgeholt haben, droht den Lilien aber ein Herzschlag-Finale. Diese Szenarien gibt es.

Der Vorsprung schmilzt, die Spannung steigt: Der SV Darmstadt 98 hat es trotz zweier Niederlagen in Folge weiter in der eigenen Hand und kann am kommenden Spieltag wieder einmal aus eigener Kraft in die Bundesliga aufsteigen. Klar ist aber auch: Es kann auch noch komplett schiefgehen.

Zwei Matchbälle vergeben

Durch die vergebenen Matchbälle gegen den FC St. Pauli (0:3) und bei Hannover 96 (1:2), als der Sekt schon kalt stand, aber dann nicht angerührt werden durfte, sind die Verfolger aus Heidenheim und Hamburg nähergekommen. Plötzlich wird wieder gerechnet.

Doch was muss passieren, damit die Aufstiegs-Party nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr) steigt? Und was droht bei der nächsten Pleite? Die Ausgangslage und die Szenarien im Überblick.

Weitere Informationen Die aktuelle Tabelle 1. Darmstadt 98 (64 Punkte)

2. 1. FC Heidenheim (61 Punkte)

3. Hamburger SV (60 Punkte) Ende der weiteren Informationen

Sollten die Lilien gewinnen…

…wird sich Darmstadt mit Abpfiff in ein Tollhaus verwandeln. In diesem Fall ist der Aufstieg in die Bundesliga definitiv sicher. Der HSV, der auf Platz drei liegt, könnte mit einem Erfolg am Samstagabend (20.30 Uhr) bei Greuther Fürth maximal auf vier Punkte herankommen. Ein Rückstand, der bei nur noch einem verbleibenden Spiel nicht mehr aufzuholen ist.

Sollte zudem Heidenheim am Samstag (13 Uhr) gegen Sandhausen maximal einen Punkt holen, wären die Lilien schon an diesem Spieltag sicher Zweitliga-Meister.

Bei einem Remis…

…ist erst einmal nichts klar und die Aufstiegs-Sause müsste erneut verschoben werden. Die Lilien könnten zwar weder von Heidenheim noch vom HSV überholt werden, die Entscheidung wäre aber erneut vertagt und hinge vom Ergebnis der Hamburger in Fürth ab. Sollte der HSV maximal einen Zähler holen, wäre der Sprung vorbei an den Lilien für das Team von Trainer Tim Walter definitiv nicht mehr möglich.

Heißt: In diesem Fall würde Darmstadt 98 auf der Couch aufsteigen. Sollte Heidenheim verlieren, könnten die Lilien vor dem Fernseher sogar auf die Meisterschaft anstoßen.

Bei einer Niederlage…

…würde die Nervosität wohl immer größer und die Gefahr, den Vorsprung wirklich noch zu verspielen, immer realer werden. Sollten die Lilien gegen die Gäste aus Magdeburg, die den Klassenerhalt sicher haben und befreit aufspielen können, wirklich verlieren, wären sie auf Fürther Schützenhilfe angewiesen. Wenn die Kleeblätter den HSV im Topspiel am Samstagabend schlagen, wären die Lilien trotz der dritten Pleite in Folge schon an diesem Wochenende sicher in die Bundesliga aufgestiegen.

In allen anderen Fällen droht den Südhessen am letzten Spieltag das große Zittern. Heidenheim könnte mit einem Sieg an den Lilien vorbeiziehen, der HSV bis auf einen Punkt heranrücken. Hieße: Um wirklich sicherzugehen, müsste Darmstadt 98 am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) in Fürth gewinnen. Bei maximal einem Remis und zwei Siegen der Konkurrenten müssten die Lilien in die Relegation.

Es hängt viel an Fürth und dem HSV

Zusammengefasst lässt sich sagen: Sobald die Lilien mindestens die gleiche Punktzahl holen wie der HSV, der allerdings erst am Samstag spielt, ist der Aufstieg perfekt. Alle anderen Szenarien dürften den Puls bei allen Darmstädtern noch weiter in die Höhe treiben.