Riedel rätselt über Auswärtsschwäche

Kapitän Clemens Riedel war unterm Strich nicht zufrieden mit Darmstadts 1:1 bei Hertha BSC: "Es ist schon enttäuschend. Wenn man führt, will man das Ding immer nach Hause bringen", sagte der Innenverteidiger am ARD-Mikrofon. Seinen Nebenmann Aleksandar Vukotic, der zum 1:1 ins eigene Tor traf, sprach er aber von jeder Schuld frei: "Kein Vorwurf an Vuko da hinten, der ist schwer zu kriegen." Warum sich die Lilien nach zuletzt fünf Niederlagen in der Fremde auswärts weiter so schwer tun, konnte Riedel indes nicht erklären: "Es gibt keine richtige Erklärung, finde ich. Wir müssen es in zwei Wochen wieder probieren."