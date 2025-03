Papela bereut Wechsel nach Darmstadt nicht

Obwohl Merveille Papela über weite Strecken der Saison nur Einwechselspieler bei den Lilien war, bereut der Mittelfeldmann den Wechsel im Sommer von Mainz nach Darmstadt nicht. Gerade in der Hinrunde habe es die Mannschaft einfach sehr gut gemacht, sagte Papela am Mittwoch in einer Medienrunde, da sei es schwer gewesen ins Team zu kommen. Der Mannschaftserfolg habe stets Priorität, "persönliche Ziele stehen da erstmal im Hintergrund". Zuletzt stand der 24-Jährige aber viermal in der Startelf, ersetzte den verletzten Kai Klefisch. Auch am Sonntag in Magdeburg dürfte Papela gesetzt sein.