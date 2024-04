Nun ist es amtlich: Paul Fernie wird ab Sommer neuer Sportlicher Leiter bei den Lilien. Der Engländer ist in Hessen kein Unbekannter: Bislang arbeitete Fernie noch für Zweitligist Wehen Wiesbaden. Der Klub zeigt sich enttäuscht.

Die Nachfolge von Carsten Wehlmann auf der Position des Sportlichen Leiters beim SV Darmstadt 98 ist geklärt. Paul Fernie wird ab dem Sommer neuer Sportchef bei den Südhessen. Das bestätigte dessen bisherigen Klub SVWW am Montagmorgen: "Der Sportliche Leiter der Rot-Schwarzen nutzt eine Ausstiegsklausel und wechselt zum SV Darmstadt 98." Fernie werde mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Die Wiesbadener machten aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl: "Wir sind von einem solchen Vorgehen natürlich überrascht und enttäuscht, gerade so kurz vor dem Saisonende in einer für den Verein sportlich anspruchsvollen Situation", so SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer in einer Stellungnahme. "Trotzdem darf und wird uns das im Abstiegskampf nicht beeinflussen. Ab sofort geht der Blick bei uns nur noch nach vorne."

Fernie kommt vom SV Wehen Wiesbaden

Die 0:4-Niederlage der Lilien am Samstagmittag im Keller-Duell gegen den 1. FSV Mainz 05 sah der 36-jährige Engländer bereits von der Tribüne aus. Ähnlich wie der SV Darmstadt 98 kämpfen auch die Wiesbadener im Saisonendspurt aktuell um den Klassenerhalt - nur eine Liga tiefer.

Als wäre diese Aufgabe sportlich gesehen nicht schon schwer genug, kommt durch Fernies Wechsel auf den SVWW nun eine neue organisatorische Aufgabe dazu. Denn jetzt müssen wiederum sie sich nach einem neuen Sportchef umschauen. Interimistich übernehmen Schäfer und der Leiter Scouting Philipp Gründler die Kaderplanung, teilte der Klub am Montag mit.

Wehlmann Nachfolge geklärt

Fernies Vorgänger Wehlmann hatte die Lilien Ende Dezember 2023 überraschend verlassen. Im Anschluss daran übernahmen interimistisch Trainer Torsten Lieberknecht sowie Michael Stegmayer, Leiter Organisation Lizenzspielerabteilung, und Tom Eilers, bestelltes Präsidiumsmitglied für den Lizenzspielerbereich, die Kaderplanungen der Südhessen.

Wehlmann selbst arbeitet seit Mitte März für Holstein Kiel und hat dort neben dem Posten als Geschäftsführer Sport auch das Amt des Vize-Präsidenten übernommen.