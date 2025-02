Mehlem freut sich auf "alte Liebe"

Ex-Lilie Marvin Mehlem kehrt am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem SC Paderborn zurück ans Böllenfalltor. Der Mittelfeldspieler freut sich drauf. "Ich will das Spiel aber gar nicht allzu sehr an die große Glocke hängen, damit ich nicht nervös werde. Vor allem, weil es ja doch gegen die alte Liebe geht", sagte er dem Darmstädter Echo. Mehlem wechselte im Sommer zu Hull City nach England, fand sich dort aber nur schwer zurecht, weshalb er nun nach Paderborn verliehen wurde. "Ich will in erster Linie wieder Spielpraxis sammeln, Spaß am Fußball auch im privaten Bereich haben", so der 27-Jährige.