Ein Sieg gegen St. Pauli, ein Patzer der Konkurrenz: Darmstadt 98 steht kurz davor, sich den großen Traum vom Bundesliga-Aufstieg zu erfüllen. Damit könnte sich am Wochenende Fußball-Geschichte wiederholen.

"Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften", sagte einst Trainerlegende Jupp Heynckes. Sollte Heynckes das aktuelle Geschehen in der 2. Fußball-Bundesliga verfolgen, wird er sich mal wieder bestätigt fühlen.

Denn der SV Darmstadt 98 könnte am Samstag in die Bundesliga aufsteigen und – Richtung Saisonende – auch noch die Zweitliga-Meisterschaft holen, weil er gestreng nach dieser Fußball-Weisheit lebt und spielt.

Müller: "In diesen Fußball-Weisheiten steckt immer viel Wahrheit drin"

Mit 24 Gegentoren in 30 Saisonspielen haben die Lilien mit Abstand die beste Defensive und die wenigsten Gegentore im deutschen Profifußball kassiert. Verhilft das den Lilien jetzt auch zum Aufstieg? "Ich glaube, in diesen Fußball-Weisheiten steckt immer viel Wahrheit drin, sonst würden sie nicht so viele Jahre überstehen, sagte Innenverteidiger Jannik Müller, der durch seine starken Leistungen maßgeblich zum Erfolg der Südhessen beigetragen hat, am Mittwoch in einem Pressegespräch.

Reden die Lilien-Spieler jetzt, kurz vor dem Ziel, doch ganz offen über den Aufstieg? Weit gefehlt. Müller fällt sogleich noch eine Fußball-Weisheit ein, die ziemlich gut zur Darmstädter Fußball-Denkweise passt: "Das nächste Spiel ist immer das schwerste."

Sagt Müller und muss selbst lachen. Obwohl er recht hat: Denn mit dem FC St. Pauli kommt am Samstag (20.30 Uhr) die mit Abstand beste Rückrunden-Mannschaft ans Darmstädter Böllenfalltor.

Darmstadt 98 kann Bundesliga-Aufstieg perfekt machen

Am Tag zuvor wird Jannik Müller vor dem Fernseher sitzen: "Ich versuche so viele Zweitliga-Spiele wie möglich zu schauen." Am Freitagabend spielt der große Darmstädter Aufstiegskonkurrent, der Hamburger SV, gegen den SC Paderborn. Ein Spiel, welches große Auswirkungen haben könnte.

Sollte der HSV sein Spiel gegen Paderborn nicht gewinnen, die Lilien am Samstag zudem St. Pauli schlagen, hätten die Südhessen in der Tabelle mindestens zehn Punkte Vorsprung auf Platz drei. Bei dann noch drei ausstehenden Spielen würde das den vorzeitigen Bundesliga-Aufstieg der Lilien bedeuten.

Solche Rechnungen will Abwehrmann Müller gar nicht hören. Womit wir wieder beim Thema "Der nächste Gegner ist immer der schwerste" wären. Müller warnte vor der Kampf- und Spielstärke des FC St. Pauli. "St. Pauli ist spielerisch eine sehr gute Mannschaft, auch schon in der Hinrunde, als es dort noch nicht so erfolgreich lief. Wer in der Rückrunde zehn Spiele am Stück gewinnt, der ist schon sehr stark."

(Aufstiegs)-Geschichte könnte sich wiederholen

Müller träumt schon lange von der Bundesliga. Schon als Jugendspieler fuhr er als Internats-Schüler immer am Stadion des 1.FC Köln vorbei. Einmal Bundesliga, das war schon damals der Traum. Mittlerweile ist Müller 29 Jahre alt und könnte sich den Traum endlich erfüllen. Dass es diesmal wirklich klappt, dafür spricht vieles.

Auch der Spruch mit der Abwehr und den Meisterschaften. Denn die starke Defensive ist der große Unterschied zur vergangenen Lilien-Saison. Damals schossen die Darmstädter zwar wesentlich mehr Tore, fingen sich aber auch viel mehr Gegentreffer (46). Die Saison endete unglücklich mit Tabellenplatz vier und dem haarscharf verpassten Aufstieg.

Diesmal soll es klappen. "Wir werden unser Tor wieder mit aller Leidenschaft verteidigen", verspricht Müller. Schließlich wollen sich die Lilien ihre glänzende Quote von gerade mal 24 Gegentoren nicht kaputtmachen lassen. Und wenn die Lilien am Samstagabend wirklich den Aufstieg perfekt machen, würde sich Geschichte wiederholen: 2015 stieg Darmstadt 98 letztmals in die Bundesliga auf. Durch einen 1:0-Heimsieg. Gegen den FC St. Pauli.