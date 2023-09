Borré verlässt Training

Tja, es passiert wohl wirklich. Laut Christopher Michel hat Rafa Borré das Spielerersatztraining verlassen und wurde abgeholt. Wechselt er, steht kein einziger Elfmeterschütze der Eintracht aus dem Finale in Sevilla mehr im Kader. Das fühlt sich eigenartig an, als müsste das Elfmeterschießen wegen irgendeiner blöden Uefa-Regularie dann nochmal wiederholt werden. Wie einer dieser Träume, in denen man doch noch einmal eine Mathearbeit schreiben muss und völlig unvorbereitet ist und dann rasselt man durch und die schulische Laufbahn geht dahin und die berufliche gleich mit und Europacupsieger ist man dann plötzlich auch nicht mehr und dann wacht man schweißgebadet mitten in der Nacht auf und die Ehefrau fragt, was los ist und man sagt, ach, nix, nur schlecht geträumt und dreht sich um und kriegt erstmal kein Auge mehr zu weil Rafa Borré jetzt eben doch wechselt und man deswegen so ein beklommenes Gefühl in der Brust hat und alles so schnell geht im modernen Fußball und alle immer einfach weiterziehen und z-z-z-z-z-zzzzzz....