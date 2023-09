Das Deadline-Ende naht

Tja, Freunde, bald ist es so weit: In einer knappen Viertelstunde schließt das Transferfenster, dann ist der Spuk vorbei. Und irgendwie werde ich ein bisschen wehmütig. All die Sachen, die wir miteinander erlebt haben auf dem Weg. Wisst ihr noch, der erste Tick zu Raebiger damals, heute morgen um zehn? Und jetzt soll die ganze schöne Zeit schon vorbei sein? Und wie wird es weitergehen? Fliegen die Transfermarkt-Insider nach 18 Uhr in Scharen in den Süden, ein sich jährlich wiederholendes Naturschauspiel? Geht irgendwo in Paris Kolo Muanis Berater mit hängendem Kopf durch den Regen, im Hintergrund traurige Geigenmusik? Was ist mit dem Tumbleweed aus dem SVWW-Tick, ist es schon irgendwo angekommen oder wird es einfach immer weitergeweht, wie so ein Amin Younes von Hafen zu Hafen? Und was mache ich gleich? Bleibe ich einfach sitzen und tickere mein Abendbrot? Ach, ich weiß es ja auch nicht...