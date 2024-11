Eintracht muss nach Leipzig, Lilien auswärts in Bremen

Im DFB-Pokal-Achtelfinale Anfang Dezember müssen beide hessischen Teams auswärts antreten. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Darmstadt 98 haben schwierige Lose bekommen.

Veröffentlicht am 03.11.24 um 19:39 Uhr

Audiobeitrag Bild © imago images/MaBoSport | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Schwere Aufgaben für die hessischen Teams im DFB-Pokal-Achtelfinale: Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Darmstadt 98 müssen in der nächsten Runde auswärts antreten. Die SGE reist zu Liga-Konkurrent RB Leipzig, die Lilien treten bei Werder Bremen an. Das ergab die Auslosung am Sonntag.

Während die Eintracht damit auf den Gegner aus dem Pokal-Finale von 2023 trifft, das die Frankfurter damals knapp verloren, reist SV98-Coach Florian Kohfeldt somit zu seinem alten Verein Bremen. Der 42-Jährige arbeitete insgesamt 15 Jahre als Trainer für Werder, davon vier Jahre (2017-2021) in der Bundesliga. Das Achtelfinale wird am 3. und 4. Dezember ausgespielt. Die genaue Terminierung erfolgt noch.