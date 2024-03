Die Eintracht Frankfurt Frauen können weiterhin auf die Dienste von Nicole Anyomi bauen. Die Stürmerin hat ihren Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Nicole Anyomi bleibt den Eintracht Frankfurt Frauen auch nach der aktuellen Saison erhalten. Die Stürmerin verlängerte ihren Vertrag um zwei Jahre bis 2026, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Anyomi: Es steckt noch viel Potenzial in uns

Anyomi war 2021 nach Frankfurt gekommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sie sich inzwischen zu einer Leistungsträgerin entwickelt. In der aktuellen Saison hat sie 25 Pflichtspiele absolviert und dabei neun Tore erzielt.

"Ich fühle mich sehr wohl bei der Eintracht und weiß zu schätzen, was ich hier habe", sagte die Nationalspielerin. "In der Champions League hat man gemerkt, was wir als Team alles erreichen können und wie viel Potenzial noch in uns steckt."

Arnautis lobt Anyomi

"Es ist toll zu sehen, wie Nici in den vergangenen Jahren an sich gearbeitet und sie sich hier bei der Eintracht zur wichtigen Stammspielerin entwickelt hat", schwärmte Trainer Niko Arnautis. "Sie hat sich bei uns als Leistungsträgerin etabliert und ist mit ihrer Dynamik, Explosivität und Torgefahr auch für die Zukunft eine extrem wichtige Spielerin für uns."

Mit Lara Prasnikar und Géraldine Reuteler hatten bereits Anfang des Jahres zwei wichtige Spielerinnen in Frankfurt verlängert. Eine andere Vertragsverlängerung ist dagegen offenbar in der Schwebe: Einem Bericht des Portals t-online zufolge hat Laura Freigang ein erstes Angebot der Eintracht abgelehnt. Ihr aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2025.