Die Eintracht-Saison wird zwar weiterhin von einigen Problemen begleitet, alles in allem aber lohnt der zuversichtliche Blick nach vorne. Gerade der Erfolg von Bochum könnte als Brustlöser nachwirken.

Für den Mittwoch hatte sich Dino Toppmöller, der Coach von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt, seine ganz persönliche Belastungssteuerung genehmigt. Akkus aufladen statt Testspiel coachen. Auf den sinnfreien Kick gegen den Fünftligisten Großaspach (0:1-Niederlage) verzichtete Toppmöller kurzerhand und überließ den Job Assistent Jan Fießer.

Auch aus dem Bundesliga-Kader waren in Abwesenheit der Nationalspieler, der Verletzten, des erkankten Junior Dina Ebimbe und des geschonten Mario Götze nur fünf Profis im Sportpark Dreieich angetreten. Und Kaua Santos, Jens Grahl, Mo Dahoud, Niels Nkounkou sowie Tuta erlebten schließlich einen Abend, an dem sie mehr Autogramme schrieben denn Bälle traten.

Ein Mix aus Höhepunkten und Tiefschlägen

So bleibt in diesen ruhigen Zeiten, die den Spielern bis nächste Woche einige trainingsfreie Tage bescheren, auch der eine oder andere Moment, aufs große Ganze zu blicken. Und bestenfalls aus dem Erlebten erfolgsbringende Schlüsse fürs Kommende zu ziehen. 15 Pflichtspiele hat der hessische Erstligist in diesem Kalenderjahr absolviert. Die Bilanz: acht Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Ist das jetzt gut? Oder schlecht? Am ehesten irgendwas zwischendrin. Es gab einerseits fußballerische wie emotionale Höhepunkte, etwa in der Europa League gegen Ajax Amsterdam, im Heimspiel gegen Dortmund, auch zuletzt in Bochum.

Andererseits kassierte die Eintracht diverse Tiefschläge. Die Abreibungen von den großen Zwei, Bayern und Bayer, seien genannt. Auch das eine oder andere Unentschieden gegen den Liga-Mittelstand, vor allem aber die Bruchlandung gegen Union Berlin, die sicher die vermeidbarste Pleite des Jahres war. Und damit auch die ärgerlichste.

Wahi und Batshuayi erfüllen Erwartungen (noch) nicht

Auch wenn es der Sportvorstand, die Trainer und Spieler wohl nicht mehr hören können, spielt der Verkauf von Omar Marmoush bei der Lage-Beurteilung natürlich weiterhin eine Rolle. Denn die Frankfurter haben zwar unter Einsatz erheblicher Finanzmittel (mehr als 20 Millionen Euro) versucht, auf den Verlust ihres Besten zu reagieren, den gewünschten Ertrag aber brachte das verpflichtete Stümer-Doppel Elye Wahi und Michy Batshuayi bisher nicht.

Letztgenannter hat immerhin zweimal getroffen, gegen Union und Bochum, über die Rolle des Ergänzungsstürmers aber kam der erfahrene Belgier trotzdem nicht hinaus. Dass sich das alsbald ändern wird, dass Trainer Toppmöller an der Seite von Hugo Ekitiké dauerhaft auf eine zweite Starfraumkraft setzen wird, darauf deutet wenig hin. Batshuayi aber dürfte in den richtigen Momenten, in den passenden Spielen weiterhin hilfreich sein.