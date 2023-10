Im Spiel bei PAOK Saloniki ist die Eintracht die bessere Mannschaft, lässt aber einmal mehr die Kaltschnäuzigkeit vermissen. In der Nachspielzeit gibt es den unverdienten K.o. und eine schmerzhafte Rote Karte.

Eintracht Frankfurt hat am zweiten Spieltag der Conference-League-Gruppenphase eine Auswärtsniederlage kassiert. Bei PAOK Saloniki hieß es am Ende 1:2 (0:1) aus Sicht der Hessen. Für die Gastgeber trafen Andrija Zivkovic (28. Minute) und Konstantinos Koulierakis (90.+2), Omar Marmoush war für die Eintracht erfolgreich (68.).

Hauge ersetzt Götze

Die Aufstellung hielt einige Überraschungen bereit: Jens Petter Hauge ersetzte den daheimgebliebenen Mario Götze, zudem war die Flügelzange mit Niels Nkounkou und Ansgar Knauff (für Junior Dina Ebimbe und Aurélio Buta) neu besetzt. Es blieb beim gewohnten System und der gewohnten Spielanlage.

Die brachte der Eintracht schon in der 7. Minute eine erste gute Chance ein. Nach einer schönen Kombination über Knauff, Marmoush und Fares Chaibi kam der Ball zu Nkounkou, dessen Direktabnahme an den Außenpfosten klatschte. Die Frankfurter zogen den gewohnten Ballbesitzfußball auf und versuchten, sich in der Offensive in gefährliche Positionen zu bringen. Bei einem gewagten Dribbling verlor Hauge den Ball, PAOK spielte den Konter zum vermeintlichen 1:0 aus, das der VAR im Anschluss wegen einer knappen Abseitsstellung einkassierte (16.).

Freistoß segelt an allen vorbei ins Tor

Zur Führung der Hausherren kam es dann aber doch noch: Zivkovic brachte eine Freistoßflanke, die zur Überraschung von Keeper Kevin Trapp an allen vorbei ins Tor segelte (28.). Saloniki ließ die Eintracht im Anschluss spielen, erklärte den eigenen Strafraum aber fast komplett zum Sperrgebiet. Die Folge war ein Weitschuss-Festival, bei dem sich sowohl Ellyess Skhiri als auch Marmoush und Larsson erfolglos versuchten. Es ging mit dem Rückstand in die Pause.

Danach brachte Trainer Dino Toppmöller mit Buta einen frischen Mann für den rechten Flügel. Knauff, der dafür auf die linke Seite rückte, hatte die erste gute Chance des zweiten Durchgangs: Nach einer Kerze von PAOK-Torwart Dominik Kotarski setzte er stark nach und köpfte mit dem Hinterkopf aufs Tor, Kotarski konnte seinen Fehler gerade noch ausbügeln (54.).

Marmoush entschlossen, Hasebe unglücklich

Der Ausgleich war allerdings einer Willensleistung von Marmoush vorbehalten: Der Ägypter setzte PAOK-Verteidiger Koulierakis unter Drucks und luchste ihm den Ball ab. Anschließend behielt er vor Kotarski die Nerven und haute den Ball zum verdienten 1:1 in die Maschen (68.). Ein seltener Moment der Entschlossenheit in Reihen der Eintracht, die gut spielte, aber im letzten Drittel wie zuletzt so oft die Kaltschnäuzigkeit vermissen ließ.

Dabei hatte das Toppmöller-Team sogar die Chance auf den Siegtreffer, als Chaibi einen Freistoß an die Latte setzte (83.). PAOK, das in der zweiten Halbzeit offensiv kaum zu sehen war, machte es besser: Nach einem Freistoß in der Nachspielzeit prallte der Ball unglücklich vom eingewechselten Makoto Hasebe vor die Füße von Koulierakis, der zum umjubelten Siegtreffer einschieben konnte und die Eintracht mit leeren Händen dastehen ließ (90.+2).

Nach Abpfiff kam es für die Hessen sogar noch dicker: Nach einer Rudelbildung sah Trapp die Rote Karte, ebenso PAOK-Spieler Soualiho Meite.