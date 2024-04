Egal wie viele Europapokalplätze der Bundesliga am Ende zustehen: Die kriselnde Eintracht will den sechsten Platz verteidigen, bekommt es allerdings mit gut gelaunten Augsburgern und einem besonders motivierten Rückkehrer zu tun. Das Wichtigste zum Spiel.

Videobeitrag Video Die komplette Eintracht-Pressekonferenz vor Augsburg Video Dino Toppmöller vor dem Spiel gegen Augsburg. Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt kann am Freitag (20.30 Uhr) einen großen Schritt in Richtung Europapokal-Teilnahme machen: Der FC Augsburg, aktuell drei Punkte hinter der Eintracht, kommt in den Frankfurter Stadtwald.

Die Ausgangslage

Beide Teams haben die große Chance, in der kommenden Saison europäisch zu spielen. Platz sechs, auf dem die Eintracht aktuell steht, würde dazu auf jeden Fall berechtigen. Und genau um den geht es am Freitag. Die Mannschaft von Dino Toppmöller kann den Vorsprung auf die Konkurrenz mit einem Sieg auf sechs Punkte anwachsen lassen, im Gegenzug könnte Augsburg die Eintracht mit einem Auswärtserfolg sogar überholen.

Rechenspiele für ein Halleluja Bayer und Bayern könnten Eintracht nach Europa schießen Dank eines neuen UEFA-Rankings könnte in dieser Bundesliga-Saison selbst Platz acht mit der Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb belohnt werden. Eintracht Frankfurt wird deshalb zum Fan von gleich mehreren Topteams. Zum Artikel

Während die Stimmung bei den Hessen nach den jüngsten Misserfolgen gedrückt ist, reist Augsburg mit guter Laune an: "Das Momentum ist auf unserer Seite", weiß Gäste-Coach Jess Thorup. Dementsprechend fordert sein Gegenüber Dino Toppmöller von seinem Team mehr Emotionalität ein. "Es geht jetzt deutlich weniger um taktische Dinge und darum, schön zu spielen", sagte er. "Es geht plump darum, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner."

Das Personal

Die Eintracht kann sich über einige Rückkehrer freuen: Mario Götze und Ellyes Skhiri sind wieder fit, außerdem kehrt Junior Dina Ebimbe aus seiner Sperre zurück. Alle drei sind ebenso Startelf-Kandidaten wie Hugo Ekitiké. Nicht mitmischen kann dagegen der angeschlagene Jean-Mattéo Bahoya.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Augsburg spielen. Bild © hessenschau.de

Bei den Augsburgern hat sich die personalle Lage ebenfalls etwas gebessert: Kevin Mbabu und der von der Eintracht ausgeliehene Kristijan Jakic kehren nach Verletzungen zurück ins Team. Linksverteidiger Iago wird allerdings mit Fußprellung ausfallen.

So könnte Augsburg spielen: Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Jakic - Maier, Engels - Vargas - Tietz, Demirovic

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Ich glaube schon, dass Augsburg versucht wird, uns früh zu stressen. Es geht drum, die richtigen Lösungen zu finden. Es wird viel Körperlichkeit geben. Wir müssen ein sehr laufintensives Spiel abliefern und schnörkellos nach vorne spielen."

Jess Thorup: "Wir wollen das Spiel gewinnen, um den Klassenerhalt abzuhaken. Mit einem Sieg gegen Frankfurt können wir das aus eigener Kraft schaffen. Die Mannschaft hat Selbstvertrauen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Ekitiké ist in Frankfurt noch immer ein Null-Tore-Stürmer. Der Winter-Neuzugang, dessen Fitnesszustand lange ein Rätsel war, kam bei der Niederlage in Stuttgart von der Bank. Jetzt hat ihm Toppmöller eine neue Chance in der Startelf in Aussicht gestellt - guten Trainingsleistungen sei Dank. Allerdings wird es Zeit, dass der Franzose auch mal in einem Pflichtspiel einnetzt.

Auf Seiten der Augsburger dürfte einer ganz besonders motiviert sein: Jakic kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nachdem er bei der Eintracht nicht mehr gebraucht wurde, blühte der Kroate in Augsburg regelrecht auf und entwickelte sich nach seiner Leihe im Winter sofort zum Stammspieler. Eine Blessur an der Achillessehne hat der 26-Jährige rechtzeitig auskuriert, um auflaufen zu können. "Ich gehe davon aus, dass er am Freitag wieder spielt. Dieses Spiel bedeutet viel für ihn", sagte Thorup und lobte Jakic in höchsten Tönen: "Er hat vom ersten Moment an auf dem Platz nicht nur mich, sondern auch den Verein und die Mitspieler überzeugt, dass er helfen kann. Er ist ein Winner-Typ, er gibt immer alles."

Die Statistik des Spiels

160 Tore. So viele hat Bernd Hölzenbein für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga erzielt, er ist damit mit Abstand der Rekordtorschütze der Hessen. In der vergangenen Woche ist die Eintracht-Legende gestorben. "Er war ein besonderer Mensch und ein besonderer Spieler. Daher ist es für uns ein besonderes Spiel, weil wir ihm zu Ehren unbedingt gewinnen wollen", würdigte Toppmöller Hölzenbein. Für "Holz" soll es vor der Partie eine Schweigeminute geben - und im Spiel dann möglichst viele Tore. Es müssen ja nicht gleich 160 sein.

Zum Tod von Bernd Hölzenbein Frankfurts Stolz Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein ist tot. Hölzenbein war eine der wichtigsten Figuren im Klub überhaupt: Jener Mensch, der die Fans erst als Spieler, dann als Funktionär an die Eintracht band. Zum Artikel

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Dazn.