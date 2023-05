Eintracht erwartet Stress-Test in Gelsenkirchen

Eintracht Frankfurt reist zu abstiegsbedrohten Schalkern. Trainer Oliver Glasner warnt vor vielen Zweikämpfen und Emotionen. Die Hessen haben an Gelsenkirchen negative Erinnerungen - jedoch mit positivem Beigeschmack.

Die Ausgangslage

Eintracht Frankfurt schielt zwei Spieltage vor Saisonschluss noch auf die Qualifikation für Europa. Die Konkurrenz aus Wolfsburg und Leverkusen liegt drei Punkte vor und verfügt jeweils über die bessere Tordifferenz. Der VfL hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert, die Eintracht könnte also mit einem Sieg auf Schalke gleichziehen. Leverkusen ist nach dem Europa-League-Halbfinale vom Donnerstag erst am Sonntag daheim gegen Mönchengladbach gefordert. Die Eintracht braucht einen Sieg auf Schalke, um beiden Vereinen den wichtigen Rang sechs streitig zu machen. Schalke liegt auf dem Relegationsrang mit einem Punkt Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Frankfurt kommt mit dem Rückenwind eines 3:0-Heimsieges gegen Mainz, Schalke musste eine bittere 0:6-Klatsche in München verdauen.

Das Personal

Die Eintracht kann nach abgesessener Gelb-Sperre wieder auf Rafael Borré zurückgreifen, auch Jesper Lindström und Aurelio Buta sind nach kurzer Trainingspause unter der Woche wieder einsatzfähig. Zu früh kommt die Partie noch für den auf Schalke ausgebildeten Philipp Max.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht auf Schalke spielen.

Bei den Hausherren wird Moritz Jenz spielen können, Marius Bülter fehlt hingegen gelbgesperrt. Verteidiger Jere Uronen muss ebenfalls wegen muskulärer Probleme zuschauen, auch Ex-Eintrachtler Ralf Fährmann steht noch nicht zur Verfügung.

So könnte Schalke spielen: Schwolow - Brunner, van den Berg, Jenz, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler, Zalazar, Skarke - Terodde.

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Sie spielen Reis-Fußball, wie wir ihn auch aus Bochum kennen. Sehr aggressiv, Mann gegen Mann übers ganze Feld, sie verstricken dich in unglaublich viele Zweikämpfe. Sie haben mit Terodde einen Zielspieler und mit Karaman einen gefährlichen Stürmer auf dem Halbflügel, Zalazar dahinter kennen wir auch noch. Mit Kral und Krauß haben sie zwei laufstarke Sechser. Ich erwarte ein hochemotionales Spiel. Es wird kein Abwarten sein, Schalke wird uns permanent stressen."

Thomas Reis: "Wir haben unsere tollen Fans im Rücken gegen eine spielstarke Mannschaft. Der Fokus von Frankfurt liegt noch nicht auf dem Pokalfinale, es wird um die Frage gehen: Wer möchte es mehr? Gleichzeitig sollten wir so ein Spiel genießen - trotz allem Druck. Wir brauchen Mut, Spielstärke und müssen in den Zweikämpfen rigoros sein. Wir müssen dafür sorgen, dass das Stadion brennt. Oli (Glasner) arbeitet sensationell, er hat die Europa League gewonnen und nun wieder ein Finale erreicht. Riesen-Respekt davor!"

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Beim Hinspiel gegen die Königsblauen überzeugten die Hessen zwar nicht, fuhren am Ende aber einen klaren 3:0-Sieg ein. Dies verdankten sie auch einem Konter und Geniestreich von Lindström zum 1:0, der als Blaupause für die Herangehensweise am Samstag taugt. Frankfurt will sich von der "Mann-gegen-Mann-Verteidigung" mit schnellem Umschalten und direktem Spiel befreien, um so schnell frei vors Schalker Tor zu kommen. Prädestiniert dafür sind natürlich Ideengeber Mario Götze, der erstarkte Daichi Kamada und Dauer-Torelieferant Randal Kolo Muani.

Bei Schalke fehlt mit Elf-Tore-Mann Bülter der bisherige Schlüsselspieler. Ersetzen könnte ihn ein in Hessen bekannter Angreifer: Tim Skarke spielte lange für Darmstadt 98. Wichtigste Stütze im Defensivverbund ist der im Winter gekommene Jenz, Antreiber im Mittelfeld Alex Kral. Weitere Antreiber werden die gut 60.000 Zuschauer sein, die den Oberrang in blau, den Unterrang in weiß tauchen wollen. Frankfurts Glasner warnte bereits vor einer "hochemotionalen und hochintensiven" Partie. Es wird laut werden bei seinem letzten Auswärtsspiel als Frankfurter Trainer.

Die Statistik des Spiels

106 Mal trafen die beiden Vereine aufeinander, 39 Mal siegte Schalke, 42 Mal die Eintracht. Die Hessen haben gemischte Gefühle beim Blick auf S04-Spiele: Von den letzten vier Aufeinandertreffen gewann Frankfurt drei. Die Niederlage vor zwei Jahren im Saisonendspurt hat aber nicht nur Timothy Chandler in schlechter Erinnerung, der bei einer Medienrunde unter der Woche von sich aus darauf zu sprechen kam. Abgestiegene Schalker vermiesten Frankfurt seinerzeit mit einem 4:3-Sieg die Champions League. Aber: So startete die Eintracht in der Europa League (und holte den Titel). Trainer Glasner wertete die damalige Enttäuschung als Startschuss für den Triumph.

Noch eine weitere Niederlage auf Schalke hat einen positiven Beigeschmack: 2018 stand das Ende von Niko Kovac als Frankfurt-Trainer fest, im letzten Auswärtsspiel unter seiner Ägide ging es nach Gelsenkirchen. S04 gewann, doch die Eintracht holte danach den Pokal.

Das Spiel live verfolgen

Die Partie von Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04 gibt es am Samstag ab 15.20 Uhr im Audio-Livestream auf sportschau.de zu hören. Dort gibt es außerdem einen Liveticker mit Livetabelle und -statistik . Im Fernsehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky zu sehen.