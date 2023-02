Eintracht Frankfurt trifft im Pokal auf den Nachbarn aus Darmstadt. Beide Teams sind gut drauf, bei der Eintracht gibt es allerdings ein amtliches Störfeuer.

Videobeitrag Video Die Pressekonferenz vor dem Eintracht-Spiel gegen Darmstadt 98 Video Bild © Eintracht Frankfurt Ende des Videobeitrags

Eintracht Frankfurt empfängt im Pokal-Achtelfinale den Nachbarn aus Darmstadt. Beide Teams sind gut gestartet, es dürfte eine hitzige Partie werden.

Die Ausgangslage

Sportlich läuft alles bestens bei Eintracht Frankfurt. Der Start ins Fußballjahr 2023 lief gut, die Formkurve bei den Hessen zeigt nach oben, gleich mehrere Schlüsselspieler befinden sich in blendender Verfassung. Man könnte also entspannt ins Pokal-Derby gehen. Eigentlich. Herrschte da nicht seit Montag eine ordentliche Portion Unruhe im und um den Verein, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Präsident Peter Fischer wegen Erwerb und Besitz von Kokain ermittelt. Ein amtliches Störfeuer im Vorlauf des Pokalspiels, so viel ist klar.

Bei den Lilien herrscht eitel Sonnenschein, auch die Darmstädter sind gut ins neue Jahr gestartet und basteln mit zwei Siegen aus zwei Rückrundenspielen weiter fleißig am Aufstieg. Doch auch bei den Lilien gibt es ein wenig Wasser in den Wein: Das erstaunliche Verletzungspech ist dem SV98 auch 2023 weiterhin treu. Bislang schaffte es Lilien-Coach Torsten Lieberknecht aber stets, die vielen Verletzten ohne großen Leistungsabfall zu kompensieren.

Das Personal

Bei der Eintracht fehlen Marcel Wenig und der längerfristig verletzte Eric Junior Dina Ebimbe. Kurzfristig verzichten muss Trainer Oliver Glasner auch auf Jesper Lindström, der eine Obverschenkelverhärtung hat, am Wochenende in Köln aber wieder einsatzbereit sein soll.

Sein Gegenüber Torsten Lieberknecht hingegen muss bereits die gesamte Saison schon zahlreiche Ausfälle moderieren. Matthias Bader, Klaus Gjasula und Aaron Seydel fehlen, ebenso wie Patric Pfeiffer, der mit einem Muskelbündelriss neu ist im Lazarett.

So könne die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Darmstadt 98 beginnen Bild © hessenschau.de

So könnte Darmstadt spielen:

So könnten die Lilien in Frankfurt spielen. Bild © hessenschau.de

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Das Ziel ist Viertelfinale. Es ist eine coole Konstellation. Ein Derby gegen ein Team, das in einer richtig guten Form ist. Darmstadt 98 ist eine sehr physische Mannschaft, die schnell in die Spitze spielt und bei Standards gefährlich ist. Es liegt an uns, die Räume, die Darmstadt bietet, zu unseren Gunsten auszunutzen."

Torsten Lieberknecht: "Eintracht Frankfurt ist ein Bundesligist, der zudem auch noch in der Champions League vertreten ist. Dementsprechend sind wir uns der Herausforderung und der Situation bewusst. Wir wollen versuchen, ein Spiel abzuliefern, das einem Derby gerecht wird."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Knapp eine Halbserie hat es gedauert, bis die Eintracht-Fans Randal Kolo Muani einen eigenen Song widmeten. Möglicherweise Rekord, was aber auch daran liegt, dass selten ein Spieler so bei der Eintracht einschlug wie der französische Stürmer. 18 Bundesligaspiele, zwölf Assists, neun Tore, derer zwei zuletzt gegen Hertha – so etwas nennt man dann wohl einen Sensationstransfer. Und so einem kann man schon mal ein Liedchen widmen.

Der Darmstädter Kolo Muani heißt Philipp Tietz, der nach dem Sommerabgang seines Ex-Sturmpartners Luca Pfeifer in die Rolle des Führungsspielers hineingewachsen ist. In der zweiten Bundesliga netzte Tietz bislang sechsmal, im Pokal traf er zweimal, in den ersten beiden Runden in Ingolstadt und gegen Mönchengladbach markierte Tietz jeweils das 1:0. Zuletzt hatte der Top-Torschütze aber eine kleine Flaute: Tietz traf in keinem seiner letzten sieben Spiele, seit seinem Tor im Pokalgegen Mönchengladbach ist er 697 Minuten torlos.

Die Statistik des Spiels

Die beiden hessischen Städte liegen nur etwa 28 Kilometer Luftlinie auseinander, ein ganz großes Derby im deutschen Fußball ist diese Paarung aber nicht. Die Eintracht und die Lilien sind seit Bundesliga-Gründung nur achtmal aufeinandergetroffen, immer in der Bundesliga. Nun duellieren sich beide Vereine also erstmals im DFB-Pokal.

Bei den acht Aufeinandertreffen in der Bundesliga (das letzte fast auf den Tag genau vor 6 Jahren am 5. Februar 2017) siegte fünfmal die Eintracht und dreimal Darmstadt – ein Unentschieden gab es zwischen beiden nie.

Das Spiel live verfolgen

Das Hessen-Derby gibt es ab 20.15 Uhr live im Ersten zu sehen und ab 20.30 Uhr bei hr-iNFO zu hören. Sportschau.de bietet zudem einen Liveticker mit Livetabelle und -statistik .