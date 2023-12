Kevin Trapp will mit der Eintracht in Leverkusen die nächste Überraschung schaffen.

Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim Tabellenführer in Leverkusen. Ein Duell, das gar nicht torlos enden kann. Hier gibt es die wichtigsten Infos zum Spiel.

Eintracht Frankfurt ist am Sonntag (17.30 Uhr) im letzten Auswärtsspiel des Jahres bei Bayer Leverkusen gefordert. Während die Gastgeber an der Tabellenspitze thronen, kämpft die Eintracht um den Anschluss an die internationalen Plätze. Alles Wichtige zum Duell erfahren Sie hier.

Die Eintracht ist zurzeit der vielleicht wankelmütigste Verein Deutschlands. Was die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller kann, wenn sie ihr Potential ausschöpft, mussten vergangenes Wochenende die Bayern erfahren, die eine handfeste 5:1-Abreibung verpasst bekamen. Weil die Frankfurter aber zu oft Leistungen zeigen wie beim DFB-Pokal-Aus in Saarbrücken (0:2) oder unter der Woche in der Conference League in Aberdeen (ebenfalls 0:2), steht sie eben da, wo sie steht: Auf Tuchfühlung mit den internationalen Plätzen in der Bundesliga, in der Zwischenrunde der Conference League und nicht mehr im DFB-Pokal.

Leverkusen bekommt das mit der Beständigkeit deutlich besser hin. In der Bundesliga noch ungeschlagen, sechs Siege in sechs Europa-League-Auftritten und einer von nur drei Bundesligisten, die im DFB-Pokal-Viertelfinale stehen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren und darf gleich von mehreren Titeln träumen. Eintracht-Coach Toppmöller sprach im Vorfeld zurecht von der "aktuell besten Mannschaft Deutschlands". Es ist nicht davon auszugehen, dass Leverkusen verfrühte Weihnachstgeschenke verteilt.

Die Eintracht reist mit ordentlich Personalsorgen zum Tabellenführer. Omar Marmoush fehlt gelbgesperrt, Kapitän Sebastian Rode weiter verletzt. Farès Chaibi ist gesundheitlich angeschlagen und ebenso fraglich wie Junior Dina Ebimbe, der sich beim bedeutungslosen Spiel in Aberdeen an der Ferse verletzt hat. Keeper Kevin Trapp, der in Schottland ebenfalls verletzt ausgewechselt werden müsste, dürfte hingegen wieder im Kasten stehen. Bei Rekonvaleszent Ellyes Skhiri dürfte es für einen Bankplatz reichen.

So könnte die Eintracht spielen:

Viel besser sieht es bei den Rheinländern aus: Xabi Alonso hat seine Stammspieler in der Europa League unter der Woche geschont und kann gegen die Eintracht aus dem Vollen schöpfen.

So könnte Leverkusen spielen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface

Dino Toppmöller: "Wir freuen uns darauf, uns mit der aktuell besten Mannschaft Deutschlands messen zu können. Wir haben gezeigt, dass wir gegen solche Teams mithalten können, benötigen dafür aber eine absolute Topleistung von jedem Einzelnen."

Xabi Alonso (Leverkusen): "Frankfurt hat eine gute Mannschaft und einen guten Trainer. Wir sind auf ein Spiel mit hohem Tempo eingestellt. Sie sind sehr dynamisch und aus meiner Sicht eine der Topmannschaften der Bundesliga - unabhängig davon, was die Tabelle sagt."

Auch die Eintracht hatte sich im Sommer um Stürmer Victor Boniface bemüht. Weil sich der Abgang von Randal Kolo Muani im frühen Sommer aber noch nicht abgezeichnet hatte und den Hessen das nötige Kleingeld fehlte, zog es den Nigerianer nach Leverkusen. Dort zeigte er prompt, warum er so begehrt war. In 21 Pflichtspielen erzielte der wuchtige Angreifer 14 Tore und bereitete sieben weitere vor. Nicht nur, aber auch wegen des Transfers von Boniface grüßt Leverkusen derzeit von ganz oben.

Der Eintracht fehlt am Sonntag ihr Top-Torschütze Marmoush. Es ist gut möglich, dass Trainer Toppmöller auf eine falsche Neun in vorderster Front setzt. Farès Chaibi oder Mario Götze scheinen für diese Variante erste Wahl zu sein. Ob die Frankfurter mit diesem Kniff die beste Defensive der Liga ins Wanken bringen können?

Zumindest einen Treffer werden die Fans am Sonntag wohl zu sehen bekommen. Das hat bei Partien zwischen der Eintracht und Leverkusen Tradition. Von den bisherigen 76 Bundesliga-Duellen endete nicht ein einziges torlos. Keine andere Bundesliga-Paarung kann das von sich behaupten.

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt bei Bayer Leverkusen am Sonntag live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Dazn.