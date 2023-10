Dino Toppmöller will den BVB vor Probleme stellen.

Nach der Gala in der Conference League empfängt Eintracht Frankfurt nun Borussia Dortmund in der Liga. Dabei treffen zwei Teams mit Rückenwind aufeinander, Eintracht-Coach Dino Toppmöller will den BVB vor Probleme stellen.

Bei den Fans der Frankfurter Eintracht dürfte sich nach der Conference-League-Gala gegen Helsinki gerade erst wieder der Ruhepuls eingestellt haben, da richten Spieler, Trainer und Verantwortliche der Hessen den Blick schon wieder in Richtung des nächsten Highlights: Am Sonntag um 15:30 Uhr empfängt die Eintracht in der Liga den Tabellenvierten Borussia Dortmund. Der Fußball, er ist eben ein schnelllebiges Geschäft.

Ganz so leicht wie die biederen Finnen wird es der BVB den Hessen nicht machen, immerhin aber hat sich die Eintracht in der Conference League eine ordentliche Portion Schwung geholt. "Wir haben dreimal hintereinander gewonnen, die Jungs wirken sehr zufrieden. Wir sind zusammengewachsen", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir wollten das Spiel gestern nutzen, um Anlauf zu nehmen in Richtung Sonntag. Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen."

Analyse Tolle Ecken, ein Elfer: Eintracht im Rausch zur Topform Eintracht Frankfurt zerlegt HJK Helsinki und feiert eine emotionale Europapokal-Party. Trotz der klaren Unterlegenheit des finnischen Rekordmeisters macht der Auftritt Mut, Timothy Chandler bekommt die volle Fan-Liebe. Die Analyse in fünf Punkten. Zum Artikel

"Viel Erfahrung und viele gute Fußballer"

Die Form dazu haben die Hessen, allerdings kommt auch der BVB mit ordentlich Rückenwind. Die Westfalen haben fünf der vergangenen sechs Spiele gewonnen und zuletzt auch in der Champions League in Newcastle zu überzeugen gewusst. Das weiß auch Toppmöller, der warnt: "Es kommt eine Top-Mannschaft. Der BVB ist sehr variabel und immer gut vorbereitet."

Insbesondere die "tollen Offensivspieler" der Westfalen hebt Toppmöller hervor. "Adeyemi und Malen haben viel Speed, Füllkrug ist sehr schlau, Brandt in Topform, Reus immer stark. Das ist eine Mannschaft mit viel Erfahrung und vielen guten Fußballern", so Toppmöller. Der Schlüssel zum Erfolg: "Wir müssen mit großer Intensität dagegenhalten, aber auch unsere Qualität auf den Rasen bringen. Wir wollen sie vor Probleme stellen. Wir wissen aber auch, dass es Momente geben wird, in denen wir leiden müssen."

"Mario wird noch stärker"

Dabei kann Toppmöller fast aus dem Vollen schöpfen, bis auf Kapitän Sebastian Rode sind alle Spieler fit. Gut möglich auch, dass Mario Götze nach seinem starken Auftritt gegen Helsinki auch in der Liga wieder in die Stammformation zurückkehrt.

"Wir haben auf vielen Positionen einen extrem guten Konkurrenzkampf. Als Mario passen musste, haben es die anderen gut gemacht. Mario war gestern aber auch überzeugend", so Toppmöller. "Ich bin froh, dass er wieder an Bord ist. Ich kann versprechen, dass er noch stärker wird als gestern."

"Fares blüht richtig auf"

Sollte neben Götze auch Durchstarter Hugo Larsson in die Startelf zurückkehren, könnte dafür Fares Chaibi auf die Außen ausweichen. "Fares blüht richtig auf. Wir sind variabel und werden schauen, welche Spieler perfekt zu unserem Matchplan passen", so Toppmöller. Lust auf das Duell mit dem BVB haben sie anscheinend alle. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich nehme die Jungs so wahr, dass jeder richtig Bock hat."

