Eintracht Frankfurt will gegen Tottenham den ersten Heimsieg in der Königsklasse. Verzichten müssen die Hessen auf Mario Götze, eine 40 Jahre alte Rechnung soll dennoch beglichen werden.

Videobeitrag Video Jetzt kommt Tottenham! Video Bild © Imago Ende des Videobeitrags

Das zweite Heimspiel in der Champions-League-Geschichte von Eintracht Frankfurt steht an. Gegen Tottenham Hotspur wollen die Hessen am Dienstagabend (21 Uhr, live im Audiostream bei hr-iNFO ) den ersten Heim-Dreier ihrer Königsklassen-Historie.

Die Ausgangslage

Es wird nicht langweilig mit der Eintracht. Gerade drei Wochen ist es her, dass die Stimmung rund um den Bundesligisten nach dem blutleeren 0:1 gegen Wolfsburg im Keller schien. Siege in Marseille, Stuttgart und nun gegen Union Berlin haben aber in kürzester Zeit wieder für einen emotionalen Höhenflug gesorgt. Mit einem Erfolg gegen die punktgleichen Spurs am Dienstagabend können die Hessen an den Londonern in der Königsklassengruppe vorbeiziehen – und die Stimmung rund um den Klub noch einmal heben. "Wir spielen auf Sieg", kündigte Trainer Oliver Glasner bereits an. "Ein geiler Gegner, 21 Uhr, komplett Flutlicht, ich freue mich ungemein", sagte Kapitän Sebastian Rode.

Auch die Spurs kommen mit Selbstvertrauen, denn auch wenn das North-London-Derby gegen den großen Rivalen Arsenal mit 1:3 in die Hose ging, darf der Saisonstart als gelungen gelten. Mit fünf Siegen aus acht Spielen rangieren die Londoner auf einem starken dritten Platz. Dass sie aber durchaus schlagbar sind, bewies nicht nur Arsenal, sondern auch Sporting Lissabon im vergangenen Gruppenspiel, die den Spurs mit 2:0 den Zahn zogen. Auch wenn Eintracht-Trainer Oliver Glasner betonte: "Sie haben sehr unglücklich verloren."

Das Personal

Bittere Pille für die Eintracht: Ausgerechnet Spielmacher Mario Götze wird gegen Tottenham ausfallen. Götze knickte im Bundesligaspiel gegen Union Berlin um. "Mario wird ausfallen, er hat noch zu große Schmerzen im Sprunggelenk", sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Wieder dabei ist hingegen Kristijan Jakic, der gegen Union passen musste.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte die Eintracht gegen Tottenham beginnen Bild © hessenschau.de

Tottenham-Trainer Antonio Conte muss derweil auf die Offensivspieler Dejan Kulusevski und Lucas Moura verzichten. Zumindest auf der Bank sitzen wird Linksverteidiger Ben Davies, der seine Verletzung überwunden hat.

So könnte Tottenham spielen: Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Emerson Royal, Höjbjerg, Bentancur, Perisic, Richarlison, Son - H. Kane

Das sagen die Trainer

Oliver Glasner: "Wir haben uns gut vorbereitet auf den Gegner und dessen Spielweise. Wir haben den Spielern längere Videosequenzen gezeigt, auf dem Trainingsplatz war wenig Zeit. Wir gehen voller Freude in das dritte Champions-League-Spiel."

Antonio Conte: "Das Spiel wird schwierig, die Eintracht hat letzte Saison die Europa League gewonnen, wir sprechen von einem der besten Teams in Deutschland. Wir wollen alles auf den Platz bringen. Das Spiel ist nicht entscheidend, aber sehr wichtig."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Durch den Ausfall von Mario Götze wird es umso wichtiger, dass Daichi Kamada gegen Tottenham einen seiner Europacup-Galaabende erwischt. Gegen Union agierte der Japaner etwas zurückgezogener, die spielerischen Glanzpunkte konnte er deswegen nicht setzen. Gegen die Spurs nun dürfte er wieder auf die Zehnerposition rutschen – und sich hoffentlich daran erinnern, wie gut ihm Londoner Klubs liegen. In vier Europa-League-Spielen gegen Arsenal und West Ham erzielte Kamada drei Tore. Daran kann er gerne anknüpfen.

Sogar noch ein bisschen beeindruckender ist die Bilanz von Spurs-Star Harry Kane: In mittlerweile 396 Spielen für die Londoner kommt der Mittelstürmer auf sagenhafte 255 Tore, für die englische Nationalmannschaft kommen noch 51 in 75 Spielen hinzu. Sechsmal war Kane Torschützenkönig in diversen Wettbewerben, auch in dieser Saison war er bereits siebenmal erfolgreich. Man muss also kein Taktikfuchs sein, um zu erkennen, dass man auf Kane besser aufpassen sollte.

Die Statistik des Spiels

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur, das ist das Duell zweier großer Traditionsklubs. Trotzdem standen sich beide Mannschaften erst zweimal in Pflichtspielen gegenüber. 1982 verlor die Eintracht das Hinspiel im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger mit 0:2. Zwei Wochen später gewannen die Hessen zwar, doch der Treffer zum 1:2 durch Tottenhams Glenn Hoddle reichte den Engländern zum Weiterkommen. Den Europapokal der Pokalsieger gibt es schon lange nicht mehr, eine kleine Rechnung dürfte aus hessischer Sicht aber dennoch zu begleichen sein.