Bei Eintracht Frankfurt ist die Stimmung nach dem Europapokal-Aus im Keller. Beim VfL Wolfsburg wartet man noch immer auf den ersten Sieg im Jahr 2024. Beste Voraussetzungen für beide also, um den Gegner endgültig in die Krise zu schießen. Das Wichtigste zum Spiel.

Nach dem Aus im Europapokal ist Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg auf Wiedergutmachung aus. Die Partie im Stadtwald wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Alles Wichtige zur Partie erfahren Sie hier.

Die Ausgangslage

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag das vielleicht schlechteste Spiel der Saison gemacht und ist gegen Union Saint-Gilloise sang- und klanglos aus der Conference League ausgeschieden. Trainer und Spieler rangen im Anschluss um Worte. Das einzige, was ihnen einfiel, war: Sie wollen es wieder gut machen. Schon am Sonntag gegen Wolfsburg. Für die Stimmung im Umfeld wäre das definitiv besser. Sonst droht sie, vollends zu kippen.

Nicht sehr viel besser lief es zuletzt bei den Niedersachsen. Trainer Niko Kovac steht seit Wochen zur Debatte. Einen Sieg hat der VfL im Pflichtspieljahr 2024 noch nicht eingefahren. Nach einem 1:1 gegen Dortmund und einem überzeugenden Auftritt hielten die Verantwortlichen (noch) am Ex-Frankfurter fest. Eine Pleite an alter Wirkungsstätte würde das Feuer in der VfL-Trainerdebatte aber weiter schüren.

Das Personal

Bei den Hessen ist die große Frage, wie viel Luft einzelne Spieler haben. Sasa Kalajdzic (Kreuzbandriss) und Hugo Larsson (Sehnenverletzung) fallen definitiv aus.Trainer Dino Toppmöller muss zudem auf Kapitän Sebastian Rode verzichten, den einmal mehr Knie-Probleme plagen. "Mit Seppl fällt einer aus, der total wichtig ist für die Mannschaft", betonte der Eintracht-Coach. Sonst hat der Frankfurter Trainer aber die Qual der Wahl. Gut möglich, dass er den einen oder anderen Europapokal-Starter auf die Bank setzt. Hugo Ekitiké, das ließ der Coach schon unter der Woche durchblicken, könnte zu seinem Startelf-Debüt kommen.

Auch die Wolfsburger können nahezu aus dem Vollen schöpfen. Rogerio fehlt mit einer Muskelverletzung, hinter Mattias Svanberg (Schulter) steht noch ein Fragezeichen.

Weitere Informationen So könnte Wolfsburg spielen: Casteels - Baku, Lacroix, Jenz, Maehle - Gerhardt, Arnold - Majer, Wind, Paredes - Behrens Ende der weiteren Informationen

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir wollen eine gute Reaktion zeigen. Das Motto lautet, mehr Herz und weniger Kopf. Wir wollen mit einem guten Auftritt das Publikum zu begeistern. Es geht darum, mit Spaß und Spielfreude heranzugehen und weniger nachzudenken. Es geht um das Machen. Bisher konnten wir nach Enttäuschungen immer eine gute Reaktion zeigen. Wolfsburg will uns sicherlich ein schweres Spiel aufzwingen. Ich gehe von einem intensiven Spiel aus."

Niko Kovac: "Wir schauen schon nach oben, aber wir müssen auch die nötigen Punkte holen, um uns von unten zu entfernen. In Frankfurt wird uns ein hartes Stück Arbeit erwarten. Dort wird sehr gut gearbeitet. Ein Trainer ist nur so stark, wie er von oben gemacht wird. Wenn ein Trainer von oben geschwächt wird, ist es für jeden Spieler einfacher, sich durchzuschlängeln."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Omar Marmoush ist einer der fleißigsten bei der Eintracht in dieser Saison – und der erfolgreichste. Der Stürmer, der vergangenen Sommer aus Wolfsburg nach Frankfurt wechselte, hat für die SGE in 29 Pflichtspielen schon 14 Tore erzielt. Bei den Niedersachsen gelangen ihm in 48 Partien gerade mal sechs Tore. Gegen seinen Ex-Klub dürfte der Ägypter vielleicht noch motivierter sein, als er sich ohnehin immer präsentiert.

Beim VfL wird es schwieriger, DEN einen Spieler herauszupicken. In der Hinrunde war Stürmer Jonas Wind die Lebensversicherung der Wölfe. Im neuen Jahr wartet der Däne aber noch auf einen Treffer. Vielleicht achtet man also besser auf Maximilian Arnold, den man auch Mister Wolfsburg nennen könnte. Der 29-Jährige hat seine ganze Karriere beim VfL gespielt, ist dort einfach nicht mehr wegzudenken. Als Kapitän und Aggressiv-Leader wird der Mittelfeldspieler den Ton gegen die Eintracht setzen.

Die Statistik zum Spiel

Die Eintracht-Fans werden es nicht gerne lesen, aber nahezu sämtliche Statistiken sprechen am Sonntag für den VfL Wolfsburg. Die Wölfe haben in den vergangenen 22 Spielen gegen Frankfurt immer ein Tor erzielt. So viele Auswärtssiege wie in Frankfurt (elf), konnte der VfL in seiner Bundesliga-Historie nur in Bremen gewinnen (ebenfalls elf). Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen konnte die SGE nicht gewinnen. Das Hinspiel ging mit 0:2 verloren. Tja.

So verfolgen Sie das Spiel live

Auf sportschau.de können Sie das Heimspiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort . Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Dazn.