Eintracht Frankfurt steht nach dem Sieg in Stuttgart mal wieder in einem Endspiel. Trainer Oliver Glasner zieht den Hut vor seinem Team, auch Mario Götze lobt den Charakter der Truppe. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt steht nach dem 3:2 (0:1)-Sieg in Stuttgart im Pokalfinale. Hier kommen die Stimmen zum Erfolg.

Mario Götze: "Klar waren die ersten 30 Minuten nicht unser bestes Spiel, aber wir hatten auch in der ersten Halbzeit Chancen. Wir haben das erste Tor zu einfach bekommen. Aber die Mannschaft hat Charakter und wollte das Spiel gewinnen. Wir haben an uns geglaubt. Und dann ist es uns gelungen. Es war wichtig, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Man hat es bei Dortmund gesehen, wie schwer es hier in Stuttgart ist."

Oliver Glasner: Glasner (zum Elfer): "Ich finde grundsätzlich gut, dass er es sich anschaut. Nach der Entscheidung ist uns ein Riesenklumpen vom Herzen gefallen. Ich habe oft gesagt, dass ich mit den Elfmetern nicht einverstanden war. Vielleicht hatten wir heute mal das Glück des Tüchtigen. Uns wurde auch mal bei der Schulung gesagt, dass es nur Elfmeter unterhalb des Trikots geht.

(zum Spiel) Ich muss den Jungs ein Riesenkompliment machen. Wir haben in der zweiten Halbzeit die Konsequenz im Abschluss gezeigt und wieder Verbindungen wie Tiefe gefunden. Ich habe gestern noch Daichi seine Tore aus dem Herbst gezeigt und ihm gesagt, dass aus der Distanz schießen soll. Eine taktische Undiszipliniertheit von Jesper hat es dann noch mal eng werden lassen. Doch hier in diesem Hexenkessel das Endspiel zu erreichen, das zweite in zwei Jahren - Chapeau vor diesen Jungs."

