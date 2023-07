In Fulda steht der dritte Test für Eintracht-Trainer Dino Toppmöller an.

In Fulda steht der dritte Test für Eintracht-Trainer Dino Toppmöller an. Bild © Imago Images

Eintracht in anderem Gewand zum nächsten Härtetest

Testspiel in Fulda live im hr

Für Eintracht Frankfurt steht am Samstag der nächste Test gegen einen hessischen Regionalligisten an. Bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz soll ein besseres Ergebnis her, der Gegner ist schon jetzt heiß auf die Partie.

Bei Eintracht Frankfurt geht die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison langsam aber sicher in die heiße Phase. Seit Beginn der Woche sind bei den Hessen die Nationalspieler, die länger Urlaub bekamen, wieder da, am Wochenende geht es zudem für eine Woche ins Trainingslager ins österreichische Windischgarten. Zuvor wartet am Samstag (ab 15.25 Uhr live im hr-fernsehen und im Youtube-Stream) aber nochmal eine kleine Standortbestimmung beim Test bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Bereits am Dienstag hatten die Frankfurter gegen einen hessischen Regionalligisten getestet. Beim 1:2 beim TSV Steinbach Haiger zeigte das Team von Trainer Dino Toppmöller, dass es noch reichlich Luft nach oben hat. Bei den Mittelhessen fehlten aber auch zahlreiche Stammkräfte der Eintracht - das wird am Samstag in Fulda anders aussehen.

"Das wird eine tolle Sache"

Die Frankfurter werden in einem anderen Gewand nach Osthessen reisen. Stars wie Randal Kolo Muani oder Kevin Trapp stehen wieder zur Verfügung. "Die Qualität steigt enorm und wir sind froh, dass die Jungs wieder im Training sind", betonte Trainer Toppmöller unter der Woche.

Die Rückkehrer sorgen aber nicht nur in Frankfurt für Freude sondern auch in Fulda. Karten für das Spiel sind längst ausverkauft, die Begeisterung beim Regionalligisten ist riesig. "Das wird eine tolle Sache", betonte Trainer Sedat Gören im Gespräch mit der Osthessen-Zeitung . "Egal wie das Ergebnis am Ende ist, wir werden es als positives Spiel und geiles Erlebnis mitnehmen."

Fulda gerade aus dem Trainingslager zurück

Während die Eintracht sich nach dem Spiel ins Trainingslager nach Österreich aufmacht, ist die SG gerade aus ihrem zurück. Die Osthessen haben sich in der Nähe von Leipzig auf die neue Saison vorbereitet und stehen zwei Wochen vor Ligastart voll im Saft. Alle Zutaten für einen anspruchsvollen und interessanten Test der Frankfurter sind also in Fulda gegeben.