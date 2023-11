Wenn Eintracht Frankfurt bei Union Berlin antritt, gibt es ausnahmsweise mal einen klaren Favoriten. Während die Hessen immer mehr in Fahrt kommen, befinden sich die Köpenicker im freien Fall. Eine Statistik spricht trotzdem ganz klar für die Gastgeber. Das Wichtigste zum Spiel.

Nach dem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals unter der Woche beim Drittligisten Viktoria Köln geht's für Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) zum kriselnden 1. FC Union Berlin.

Die Ausgangslage

Eintracht gegen Union - da gab es in den vergangenen Spielzeiten selten einen Favoriten, dieses Mal schon: die Frankfurter. Im Pokalspiel gegen Viktoria Köln gab es zwar "nur" einen glanzlosen Sieg, trotzdem: Die Eintracht hat einen Lauf – fünf Spiele ohne Niederlage, vier davon gewonnen. Dass nicht nur die Ergebnisse passen, zeigt das überzeugende Unentschieden gegen den BVB. Nur falsche Schiedsrichter-Entscheidungen verhinderten einen Sieg. Kurz: Dino Toppmöller und seine Idee vom Fußball kommen in Frankfurt immer besser an.

Das genaue Gegenteil ist bei Gegner Union Berlin der Fall. Elf Spiele in Folge verloren, Platz 15 in der Bundesliga. Eine handfeste Krise. Die erste seit dem steilen Aufstieg der Köpenicker im Sommer 2019. Ganz überraschend kommt das nicht, hatten die Hauptstädter doch in der vergangenen Saison hin und wieder auch Spielglück. Das fehlt jetzt komplett. Genau, wie alles, was die Berliner sonst so unangenehm machte: die stabile Defensive, die Zweikampfstärke oder die unglaubliche Heimstärke. Der Glamour, der mit der Champions League und namhaften Spieler wie Leonardo Bonucci kam, hat der eingeschworenen Truppe anscheinend geschadet.

Das Personal

Im Vergleich zum Pokalspiel gegen Viktoria Köln, dürfte bei der Eintracht rotiert werden. So könnten die zuletzt angeschlagenen Kevin Trapp, Robin Koch oder Mario Götze wieder spielen – alle drei sind fit. Sebastian Rode fehlt weiterhin verletzt. Sicher starten wird Philipp Max, das bestätigte Toppmüller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Außerdem spannend: Paxton Aaronson könnte auf seinen älteren Bruder Brenden Aaronson treffen. Dass beide zum Einsatz kommen, ist aber eher unwahrscheinlich.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Union spielen: Rönnow - Bonucci, Knoche, Leite - Trimmel, Kral, Gosens - Laidouni, Haberer - Becker, Behrens

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Wir versuchen natürlich, alles daran zu setzen, das Spiel zu gewinnen und wollen den Gegner durch eine laxe Anfangsphase auch nicht an Selbstbewusstsein zurückgewinnen lassen. Wir müssen brutal da sein von der ersten Minute an. Wir sind sehr gut vorbereitet und zuversichtlich, dass wir etwas mitnehmen können."

Urs Fischer: "Frankfurt ist im Moment wirklich sehr stabil unterwegs. Sie hatten am Anfang auch ein bisschen Probleme, haben sich jetzt aber gefunden. Gerade die Geschwindigkeit bei ihren drei Sturmspitzen und ihren Flügelspielern gilt es im Auge zu haben. Da versuchen sie immer wieder, in den Rücken der Abwehr zu kommen. Es wird ein Spiel, bei dem wir uns am Limit bewegen müssen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Ellyes Skhiri zeigt endlich die Topleistungen, die man aus Köln von ihm kennt: laufstark, zweikampfstark, defensiv umsichtig. Aber auch mit Akzenten nach vorne – zwei Tore und eine Vorlage in den vergangenen drei Spielen machen ihn zu einem der wertvollsten Eintracht-Spieler der vergangenen Wochen. Seine Hauptaufgabe bleibt aber die defensive Absicherung, wie auch Toppmöller in der Pressekonferenz vorm Spiel klarstellte. Und da liefert er auch: Nur Innenverteidiger Willian Pacho gewinnt noch mehr Zweikämpfe.

Als deutscher Nationalspieler dürfte Robin Gosens ohnehin den meisten bekannt sein. Er ist bislang aber auch der einzige Unioner Neuzugang, der halbwegs überzeugt. Und ist damit ein Lichtblick im aktuell so tristen Köpenick. Wie gewohnt zeigt er vollen Einsatz, sprintet die Linie rauf und runter, ist immer engagiert. Mit vier Treffern ist er außerdem bester Unioner Torschütze (zusammen mit Kevin Behrens).

Die Statistik des Spiels

Die Eintracht ist der Favorit, keine Frage. Aber leider nicht, wenn man auf die Statistik blickt. Denn: Die vergangenen sechs Pflichtspiele zwischen den Hauptstädtern und den Hessen hat immer das jeweilige Heimteam gewonnen. Die vergangenen vier Partien gingen dabei jeweils mit 2:0 für das Heimteam zu Ende. Es geht also immer munter hin und her zwischen den beiden Teams. Die Eintracht wird alles daran setzten, diese vertrackte Serie am Samstag zu beenden.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag live im Audiostream verfolgen. Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky.