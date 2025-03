Die "bittere Pille" vom letzten Bundesliga-Spiel ist gerade erst geschluckt, da hat Eintracht Frankfurt die große Chance auf ein positiveres Gefühl: Gegen Ajax winkt der Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Dabei soll auch eine Erkenntnis aus der Niederlage gegen Union Berlin helfen.

Die gesamte Eintracht-Pk vor dem Rückspiel gegen Ajax

Aus der Bundesliga-Tristesse in die Europa-League-Euphorie? Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im hr-iNFO-Audiostream) die große Chance, das europäische Viertelfinale zu erreichen. Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel bei Ajax Amsterdam haben die Hessen die Trümpfe in der Hand.

"Ich erwarte, dass wir an die Leistung im Hinspiel anknüpfen", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Nach dem guten Auftritt in Amsterdam mussten die Frankfurter allerdings eine schmerzhafte 1:2-Niederlage in der Bundesliga gegen Union Berlin einstecken. "Es war für uns alle eine sehr bittere Pille, die wir schlucken mussten", so Toppmöller. "Aber unser Blick ist nach vorne gerichtet."

Toppmöller erwartet "enge Kiste"

Allerdings haben die Hessen eine Lektion aus der Partie mitgenommen. "Das wichtigste Learning: Egal, wie es steht, du musst 90 Minuten fokussiert sein. Da hatten wir in der ersten Halbzeit alles im Griff, aber das reicht nicht, um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen", resümierte der Coach. Gegen Ajax erwartet er nun "eine enge Kiste" - Nachlässigkeiten wie zuletzt in der Liga darf es da keine geben.

Und auch die Stimmung, die zuletzt einen Knacks bekommen hat, könnte durch ein europäisches Weiterkommen wieder deutlich besser werden. "Natürlich ist es eine Chance für uns, die Euphorie wieder loszutreten. Dessen sind wir uns bewusst", so Toppmöller. "Wir können ein Zeichen setzen für die nächsten Wochen."

Eintracht denkt nur an Ajax

Darüber, wie es in der Europa League weitergehen könnte - bei einem Weiterkommen warten entweder Tottenham oder Alkmaar -, will sich der Trainer aber noch keinen Kopf machen. "Wir denken nur an das Spiel gegen Ajax", sagte er. "Ich bin im absoluten Tunnel. Das ist auch wichtig für meine Mannschaft."

"Wir sind alle heiß und wollen in die nächste Runde", bestätigte auch Ansgar Knauff, der in Amsterdam den Siegtreffer vorbereitet hatte. Wieder mit dabei ist Abwehrchef Robin Koch, der zuletzt erkrankt gefehlt hatte. Hinter dem Einsatz von Arthur Theate steht noch ein Fragezeichen, Nnamdi Collins fehlt gesperrt.

So könnte die Eintracht spielen: