Mario Götze muss die junge Mannschaft von Eintracht Frankfurt führen. Aber mit seinen ständigen Gelben Karten erreicht er das Gegenteil.

Sonderlich viel Gefahr ging von der Situation nicht aus. Es lief die 42. Minute im Spiel der Frankfurter Eintracht gegen den VfL Wolfsburg, Freistoß für den VfL im Mittelfeld. Der designiert Schütze Maximilian Arnold richtete sich noch die Stutzen, da kam Schiedsrichter Frank Willenborg schon angelaufen und zeigte Mario Götze die Gelbe Karte, weil dieser die Ausführung des Freistoßes angeblich verhindert hätte.

Eigentlich eine Randnotiz, aber da Götze in der zweiten Halbzeit wegen eines klaren Fouls die Gelb-Rote Karte sah, mutierte die erste Verwarnung des 31-Jährigen aus Sicht der Hessen zu einer spielentscheidenden Szene. "Es ist für mich ein Wahnsinn, wie der Umgang mit Mario vonseiten der Schiedsrichter ist. Die Schiedsrichter warten gefühlt darauf, dass sie ihm direkt die Gelbe Karte geben können", sagte Toppmöller nach der Partie" Auch Götze sagte: "Die erste Karte kann ich nicht verstehen. Die war sehr fragwürdig."

"Er hat einfach mehr Respekt verdient"

Tatsächlich hätte sich Willenborg Götzes erste Gelbe Karte getrost sparen können, es handelte sich dabei um eine Allerweltsszene. Zur Wahrheit gehört aber auch: Seit der vergangenen Rückrunde haben Götzes Gelbe Karten exponentiell zugenommen, ziemlich genau seit es nicht mehr so gut läuft bei der Eintracht, vergeht kaum ein Spiel, bei dem sich Götze nicht vehement beim Schiri beschwert.

In der vergangenen Saison sah er wettbewerbsübergreifend zehn Gelbe, die allermeisten davon wegen Meckerns. "Er hat einfach mehr Respekt verdient vonseiten der Schiedsrichter. Ich muss ihn einfach schützen, weil Mario nach dem Abgang vieler Offensivspieler einfach mehr Verantwortung übernehmen will", so Toppmöller.

"Er muss sich einen Tick mehr kontrollieren"

Dazu gehört aber auch, in einer jungen Mannschaft voranzugehen und weniger unnötige Gelbe zu sehen, um so die Mannschaft nicht zu schwächen. Und auch ein positives Beispiel abzugeben. Entsprechend sagte auch Toppmöller: "Auch von seiner Seite aus muss er sich vielleicht einen Tick mehr kontrollieren, was Gelbe Karten wegen Meckerns anbelangt." Und Krösche kündigte an, das Thema intern anzusprechen.

Keine schlechte Idee, zumal das Verhältnis zwischen Götze und den Schiedsrichtern mittlerweile einigermaßen belastet scheint. Willenborgs schnelle Gelbe ist da nur ein Indiz. Wie Bild und Sport1 berichteten, wurde zuletzt gar eine Mecker-Szene von Götze auf einem Schiedsrichter-Lehrgang als Anschauungsmaterial verwendet. Ebenso sollen die Schiedsrichter Götze teils schon vor Anpfiff darauf hinweisen, dass es bei Meckern direkt Gelb gibt.

"Er kriegt relativ wenig gegen sich gepfiffen"

Dass Götze vermehrt Gelb sieht, seit es bei der Eintracht nicht mehr läuft, könnte auf eine gewisse Frustration hindeuten. Es könnte aber auch sein, dass es bei der Eintracht nicht mehr so gut läuft, weil die Gegner Götze härter rannehmen - und er deswegen frustriert ist.

In der vergangenen Hinrunde war Götze oft der beste Mann auf dem Platz, spielte viele entscheidende vorletzte Pässe. In der Rückrunde und auch in dieser Spielzeit konnte Götze nicht mehr so häufig entscheidend in Szene setzen. Auch wegen der vielen Fouls? Aktuell ist er der zweitmeist gefoulte Spieler der Liga. "Er kriegt relativ wenig gegen sich gepfiffen", sagte Toppmöller.

Mehr Tore als Gelbe?

Im kommenden Ligaspiel gegen Heidenheim wird Götze nun fehlen. Toppmöller hatte vor der Saison den Wunsch geäußert, es mögen bei Götze gerne mehr Tore als Gelbe Karten werden. Einen Treffer in der Liga hat Götze bislang aber noch nicht erzielt, es steht also 3:0 für die Gelben.