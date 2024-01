Beim Hessen-Derby in Darmstadt sind die Vorzeichen sehr unterschiedlich: Die Eintracht will ihren Jahresstart veredeln, die Lilien wollen ihre Sieglos-Serie brechen. Hier gibt es alles Wichtige zum Spiel.

Ein Hessen-Derby bei eisigen Temperaturen steht bevor: Am Samstag (15.30 Uhr) muss Eintracht Frankfurt bei Darmstadt 98 ran.

Die Ausgangslage

In Frankfurt ist man mit dem Jahresstart sehr zufrieden: Auswärtssieg in Leipzig und mit Donny van de Beek und Sasa Kalajdzic gute Verstärkungen für die kommenden Aufgaben - so lässt sich auch das hessische Duell locker angehen. Allerdings könnte genau das zum Problem werden: Es wäre nicht das erste Mal, dass die Eintracht eine vermeintlich leichte Aufgabe zu locker angeht.

Denn mit Darmstadt 98 wartet ein Gegner, der schon gar nicht mehr weiß, wie sich ein Sieg anfühlt. Zehn Spiele in Folge haben die Südhessen nicht gewonnen, das bedeutet Platz 18 und akute Abstiegsgefahr. Trainer Torsten Lieberknecht setzt deshalb gegen die Eintracht auf "Derbystimmung" am heimischen Bölle, das übrigens trotz des eisigen Winterwetters bereit ist.

Das Personal

"Wir können aus dem Vollen schöpfen", verkündete Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie. Heißt: Bis auf die Afrika-Cup-Teilnehmer Omar Marmoush, Farès Chaibi und Ellyes Skhiri sind alle dabei. Das gilt auch für Sebastian Rode, der zumindest sein Kader-Comeback feiern könnte.

In Darmstadt ist die personelle Lage dagegen weiterhin angespannt. Fraser Hornby, Braydon Manu, Marvin Mehlem, Mathias Honsak und Aaron Seydel fallen sicher aus. Linksverteidiger Fabian Nürnberger könnte zumindest wieder in den Kader rücken. Ob der frisch aus Hoffenheim ausgeliehene Julian Justvan bereits mitmischen wird, ist noch nicht klar.

So könnte die Eintracht spielen:

So könnte Darmstadt spielen: Schuhen - Riedel, Klarer, Maglica - Bader, Franjic, Holland, Karic - Kempe - Pfeiffer, Skarke

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Es ist ein Hessen-Derby. Wir freuen uns drauf und wissen, was auf uns zukommt. Uns erwartet eine hitzige Atmosphäre – auf und außerhalb des Feldes. Wir nehmen die Herausforderung an, sind gut drauf und fahren nach Darmstadt, um zu gewinnen. An das Hinrundenspiel haben wir gute Erinnerungen. So soll es wieder laufen."

Torsten Lieberknecht: "Es ist Derby. Natürlich hat der Gegner eine gewisse Stärke. Ich habe die Erwartung an meine Mannschaft, dass wir am Samstag neben einer taktischen Herangehensweise, die wichtig sein wird, vor allem eins zeigen: Derbystimmung auf dem Platz. So ein Derby ist immer etwas Besonderes. Es kribbelt bei uns allen."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Kalajdzic hat in seinem ersten Spiel in Leipzig bereits angedeutet, dass er eine Verstärkung für den Eintracht-Sturm ist. Nach einer kleineren Verletzungspause unter der Woche ist der Österreicher laut seines Trainers in Darmstadt einsatzbereit. In der Frankfurter Offensive ist er als Wandspieler gefragt - und auch gegen seinen ersten erfolgreichen Torabschluss im Eintracht-Trikot hätte man auf SGE-Seite nichts einzuwenden. Die Lilien-Hymne, von der Kalajdzic bei seiner Vorstellung in Frankfurt noch geschwärmt hatte, hat er übrigens inzwischen von seiner Playlist gelöscht - besser ist es.

Die Lilien-Hymne in die Playlist des Kollegen eingeschleust hatte Emir Karic, mit dem Kalajdzic befreundet ist. Der Defensivmann der Darmstädter wird seinen Kumpel und den Rest der Offensiv-Abteilung in Schach halten müssen, wenn es was mit dem Heimsieg am Bölle werden soll. Karic ist jedenfalls prädestiniert für eine solche Partie: Der 26-Jährige ist einer der besten Zweikämpfer der Lilien - und genau auf diese Bissigkeit wird es am Samstag am eiskalten Bölle ankommen.

Die Statistik des Spiels

Ein Unentschieden zwischen Darmstadt und der Eintracht? Unmöglich! Alle zehn Pflichtspiele zwischen beiden Vereinen fanden einen Sieger. Sieben Mal triumphierten die Frankfurter, drei Mal die Darmstädter. Ein Lilien-Sieg am Samstag würde auch die Bilanz von Lieberknecht etwas erträglicher gestalten: Der Trainer hat alle seine sechs Pflichtspiele gegen die Eintracht verloren.

So verfolgen Sie das Spiel

Auf sportschau.de können Sie die Partie von Eintracht Frankfurt beim SV Darmstadt 98 live im Audiostream verfolgen . Auch einen Liveticker samt Tabelle und Statistiken gibt es dort. Zu sehen ist das Spiel beim Bezahlsender Sky.