Europacup-Held Rafael Santos Borré verlässt Eintracht Frankfurt endgültig. Der Kolumbianer, der bis Saisonende noch an Werder Bremen verliehen ist, kehrt nicht mehr nach Hessen zurück, sondern schließt sich dem brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre an. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Ob Borré noch im Winter oder erst im Sommer wechselt, ist noch offen.

Borré kam im Sommer 2021 vom argentinischen Klub River Plate nach Frankfurt und schoss sich im Endspiel der Europa League 2022 in die Geschichtsbücher der Hessen. Gegen die Glasgow Rangers erzielte der 30-malige kolumbianische A-Nationalspieler zunächst in der regulären Spielzeit den 1:1-Ausgleich und verwandelte im Elfmeterschießen den entscheidenden fünften Elfmeter für die Eintracht.

"Teil der Eintracht-Geschichte"

"Rafael Borré bleibt für immer mit dem Europa-League-Sieg 2022 und damit als Teil der Eintracht-Geschichte verbunden", wird Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft nur das Beste."

Bei Internacional Porto Alegre SC trifft Borré auf seinen Ex-Eintracht-Kollegen Lucas Alario, der kürzlich ebenfalls zum dreifachen brasilianischen Meister gewechselt ist.