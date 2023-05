Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Freiburg war die Stimmung bei der Eintracht sehr gut und die Vorfreude auf die gesicherten Europapokalspiele schon jetzt extrem hoch.

Eintracht Frankfurt hat sich durch den Sieg gegen den SC Freiburg am letzten Spieltag der Saison die Teilnahme an der Conference League gesichert. Die Partie am Samstagnachmittag gegen die Breisgauer endete mit 2:1 (0:1). Vincenzo Grifo (44.) hatte Freiburg kurz vor der Halbzeit in Front gebracht. In den Schlussminuten drehten Randal Kolo Muani (83.) und Junior Ebimbe (90. +1) mit ihren Toren das Spiel zu Gunsten der Hessen.

Kevin Trapp: "Das ist Frankfurt - das sind wir! Es ist immer irgendwie was los, immer ein Herzschlagfinale. Es ist unheimlich schön, dass wir es noch geschafft haben. Ich glaube nicht, dass viele daran geglaubt hätten, dass Hertha in Wolfsburg gewinnt. Wir mussten natürlich erstmal unsere Hausaufgaben machen. Das haben wir gegen Ende des Spiels wieder besser gemacht. Auch mit dem Tor kam nochmal ein frischer Wind, der uns geholfen hat und das Stadion war wieder da. Es ist natürlich sehr schön, dass wir mindestens mit der Conference League einen schönen Abschluss in der Liga geschafft haben. Frankfurt gehört nach Europa."

Oliver Glasner: "Wir freuen uns riesig. Nach dem Rückstand war es schwierig. Wir haben ordentlich gespielt, waren aber lange nicht gefährlich. Als Hertha geführt hat, kam das Stadion. Wir sind dann all in gegangen. Der Glaube kam dann zurück. Und der Glaube versetzt Berge. Nach dem 1:1 hatte jeder das Gefühl, wir können das Spiel noch gewinnen. Ich habe dann meiner Bank gesagt: 'Heute gibt es den Lucky Punch in der 92. Minute.' Es zeigt einfach wieder, was für eine außergewöhnliche Mentalität diese Mannschaft hat. Ich ziehe den Hut vor dieser Gruppe. Die Belohnung ist europäischer Fußball. Und diese Stadt, dieser Verein, diese Fans haben Europa verdient. Wir sind aber noch nicht fertig, wir wollen mit dem Pokal zurückkommen."

Markus Krösche: "Wir sind natürlich froh, dass wir das Ding in den letzten 20 Minuten noch gedreht haben. Mit den ersten 70 Minuten können wir nicht zufrieden sein, wir sind total schwer reingekommen. Aber wir haben es dann mit Willen, Moral und Wucht gemeinsam mit den Fans geschafft. Vom Spielverlauf her ist es einfach Eintracht Frankfurt. Es ist gut, mit einem Erfolgserlebnis ins Spiel gegen Leipzig zu gehen. Jetzt haben wir die Saison auf Platz sieben abgeschlossen und jetzt geht es nach Berlin. Und dort wollen wir natürlich gewinnen. Die Conference League ist ein europäischer Wettbewerb, aber wir wollen in die Europa League."

Axel Hellmann: "Jeder, der mit der Eintracht schon länger verbunden ist, weiß, dass Dinge bei uns nie grad verlaufen. Wir brauchen immer mal ein paar Umwege. Aber wir können festhalten: Wir haben eines der Saisonziele erreicht, wir spielen nächstes Jahr europäisch. Alles was jetzt noch kommt, ist die Kirsche auf der Torte. Wir haben es nach den schwachen 70 Minuten nochmal geschafft, uns aufzuraffen. Mit der Dramaturgie gibt uns das einen Raketenantrieb für Samstag. Wir sind auf der letzten Rille in dieses Europa reingerutscht und haben die kleine Chance kurz vor Schluss gezogen. Es war ganz knapp, das ist typisch für diesen Club. Wir werden mit dem Messer zwischen den Zähnen im Pokalfinale stehen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin eher müde als enttäuscht. Die Saison ist vorbei - es ist Zeit - alles okay. Heute hat die Kraft gefehlt. Bis zur 70. Minute war alles okay, aber es waren dann zu viele Spieler die eigentlich nicht auf dem Platz bleiben konnten, weil sie an der Kante waren. Durch die Ergebnisse ist das Stadion gekommen und dann hat natürlich Frankfurt Kolo Muani - das ist dann der Unterschied."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Wir sind sehr arg enttäuscht. Zur Halbzeit sah es noch so aus, als würden wir nächstes Jahr in der Königsklasse spielen. Ein paar Minuten später sieht es danach aus, dass es doch nicht so ist. Das ist Fußball. Damit müssen wir umgehen. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr, sehr stolz. Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert - in Frankfurt ist es nicht einfach. Die spielen nächstes Wochenende im Pokalfinale, da wollte sich sicherlich jeder nochmal beweisen. Für uns ist ein großer Traum geplatzt."