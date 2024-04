Der FSV Frankfurt braucht im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest weiter dringend Punkte.

Am Sonntag (14 Uhr) könnte das aber ein schwieriges Unterfangen werden. Denn dann empfängt der FSV am Bornheimer Hang den Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Umgedreht sind die Vorzeichen beim Spiel von Eintracht Frankfurt II. Der Tabellenfünfte reist zur gleichen Zeit zu Schott Mainz und ist beim Tabellenvorletzten klarer Favorit. Ebenfalls am Sonntag reist zudem der abstiegsbedrohte TSV Steinbach Haiger zum Tabellendritten VfB Stuttgart II.