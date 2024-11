Der FSV Frankfurt verpatzt den Spielbeginn gegen den FC-Astoria Walldorf, darf dank einer prompten Antwort aber zumindest über einen Punkt jubeln. Die Herbstmeisterschaft soll spätestens in der kommenden Woche folgen.

Der FSV Frankfurt hat den vorzeitigen Gewinn der Herbstmeisterschaft in der Regionalliga Südwest am Freitagabend verpasst. Die Bornheimer glichen einen frühen Zwei-Tore-Rückstand gegen Walldorf zwar noch in der ersten Hälfte aus, zur Krönung der Aufholjagd kam es aber nicht mehr. Am Ende der 90 Minuten stand es 2:2 (2:2), der FSV bleibt damit Tabellenführer.

Hermes und Peters treffen für den FSV

Maximilian Waack (16.) und André Redekop (26.) hatten die Gäste mit zwei Sonntagsschüssen in Führung gebracht. Lucas Hermes (29.) und Cas Peters (36.), der nach wunderbarer Vorarbeit von Gwang-in Lee seinen zwölften Saisontreffer erzielte, schlugen umgehend zurück. In der zweiten Hälfte war die Mannschaft von Trainer Tim Görner am Drücker, ein Tor gelang aber nicht mehr.

Sollte Hoffenheim II am Sonntag nicht gegen Villingen gewinnen, wäre der FSV trotzdem Herbstmeister. Ansonsten soll der – rein sportlich absolut wertlose – Titel in der kommenden Woche in Göppingen eingefahren werden.