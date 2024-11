Der FSV Fankfurt steht einigermaßen überraschend seit Wochen an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Südwest. Am Freitag kann der FSV im Spiel gegen Walldorf die Herbstmeisterschaft klarmachen.

Kinder, wie die Zeit vergeht! Da hat die Saison im Fußball gefühlt gerade erst begonnen, da ist die Hinrunde in der Regionalliga Südwest fast schon wieder zu Ende. An diesem Wochenende findet nämlich der vorletzte Spieltag der Hinserie statt. Der FSV Frankfurt will als Tabellenführer am heutigen Freitag die Herbst- oder Hinrunden-Meisterschaft schaffen.

Ein Sieg gegen den Tabellen-Siebten Walldorf (19 Uhr) und der symbolischen Titel wäre geschafft, denn der FSV führt die Regionalliga-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor der U23 der TSG Hoffenheim an, Kickers Offenbach liegt sogar sieben Punkte hinter dem Team aus der Frankfurter Stadtteil Bornheim.

Sieges-Serie nach verkorkstem Start

Dass der FSV Frankfurt in der Regionalliga zum Top-Team wurde, hatte so niemand auf dem Schirn. Die Vorzeichen waren nicht eben gut: In der vergangenen Saison spielte der FSV lange gegen den Abstieg, im Sommer verließ der langjährige Kaderplaner Thomas Brendel den Club und der Saisonstart in dieser Spielzeit ging auch in die Hose. So stand der FSV im August am zweiten Spieltag, nach einer satten 0:5-Niederlage bei Kickers Offenbach, im Tabellenkeller.

Doch danach startete das Team von Trainer Tim Görner eine beispiellose Erfolgs-Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage. Von den zwölf Spielen wurden beeindruckende zehn gewonnen. Nun gehts also gegen Walldorf. Das Team aus Baden-Württemberg verlor an den vergangenen beiden Spieltagen gleich gegen zwei hessische Teams, zunächst mit 1:2 in Steinbach, am vergangenen Sonntag mit 0:2 gegen Offenbach.

Sollte der FSV ebenfalls gewinnen, ist er Herbstmeister, ein Titel, für den man sich nichts kaufen kann, der aber ein Statement wäre, nach dem Motto: "Wer in die dritte Liga aufsteigen will, muss uns erst einmal schlagen." Wer als Tabellenführer überwintert, ist übrigens eine ganz andere Frage. Bis zur Winterpause werden in der Regionalliga Südwest noch drei Spieltage der Rückrunde ausgetragen.