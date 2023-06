Der FSV Frankfurt ist Hessenpokal-Sieger 2022/2023. Die Bornheimer setzten sich im Finale gegen den TSV Steinbach Haiger durch und sicherten sich einen Startplatz im DFB-Pokal. Die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen.

Der FSV Frankfurt hat zum zweiten Mal in seiner Geschichte den Hessenpokal gewonnen. Die Bornheimer setzten sich am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Regionalliga-Konkurrent TSV Steinbach Haiger mit 7:5 nach Elfmeterschießen durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:0) gestanden.

Cas Peters brachte die Hausherren mit einem Slapstick-Tor in Führung (34. Minute). Paul Stock glich mit einem direkten Freistoß aus (49.), Tim Kircher drehte die Partie per Traumtor (55.). Giorgio Del Vecchio schickte beide Teams ins Elfmeterschießen (83.). Dort behielten dann alle Frankfurter die Nerven. FSV-Schlussmann Omer Hanin avancierte mit einer Parade zum Matrchwinner und schickte die Bornheimer in den DFB-Pokal.

Scholz patzt, Peters jubelt

Bei eitel Sonnenschein und 24 Grad Celsius bekamen die Zuschauer am Bornheimer Hang einiges geboten. In einem flotten Spiel traf Peters aus spitzem Winkel den Außenpfosten (9.), Arif Güclü scheiterte auf der anderen Seite am Innenpfosten (26.). Das erste Tor des Tages fiel dann nach einem dicken Schnitzer von TSV-Keeper Markus Scholz.

Der Torwart wollte den Ball wegschlagen, wartete aber zu lange und schoss den heranrauschenden Peters an. Von dessen Bein kullerte der Ball quer durch den Strafraum und ins Tor (34.). Unglücksrabe Scholz dürfte dann in der 49. Minute ein Stein vom Herzen gefallen sein.

Omer Hanin hält den Pokalsieg fest

Nach einem Foul von Leon Müller gab es 20 Meter vor dem FSV-Tor Freistoß für Haiger. Stock trat an und schlenzte den Ball unhaltbar in den linken Knick. 1:1, Ausgleich. Und damit nicht genug: Nur sechs Minuten später chippte Sören Eismann einen Ball in den Strafraum, Kircher nahm den Ball aus der Drehung volley und traf zum 2:1 für die Gäste.

Die Frankfurter Fans jubelten in der 65. Minute über den vermeintlichen Ausgleich nach einem Eckball, die Situation war wegen eines Foulspiels aber schon vorher abgepfiffen. Knapp 20 Minuten später besorgte der eingewechselte Del Vecchio per Fernschuss aber doch noch das 2:2 (83.).

Im Elfmeterschießen trafen denn alle Bornheimer vom Punkt, während FSV-Keeper Omer Hanin den Strafstoß von Danny Breitfelder parierte. Die FSV-Fans stürmten daraufhin den Rasen und feierten den Titel und den Einzug in den DFB-Pokal.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - Steinbach Haiger 7:5 (2:2) (1:0) n.E. Tore: 1:0 Peters (30.), 1:1 Stock (49.), 1:2 Kircher (55.), 2:2 Del Vecchio (83.), 3:2 Knothe, 4:2 Müller, 4:3 Bogicevic, 5:3 Del Vecchio, 5:4 Güclü, 6:4 Hirst, 6:5 Strujic, 7:5 Peters Ende der weiteren Informationen

Zuschauer: 4.121