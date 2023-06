Der Mittelstürmer wechselt vom Regionalligisten Nord BSV Rehden zu den Bornheimern.

Der FSV Frankfurt hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben: Mittelstürmer Malik Memisevic wird kommende Saison für die Bornheimer in der Regionalliga auflaufen. Der 22-Jährige kommt vom BSV Rehden aus der Regionalliga Nord und schoss dort in der vergangenen Saison in 32 Spielen acht Tore. "Malik ist im Offensivbereich variabel einsetzbar und wird mit seinen Tiefenläufen und seiner Ballsicherheit unser Spiel im letzten Drittel noch vielseitiger werden lassen", sagte FSV-Trainer Tim Görner zur Neuverpflichtung.