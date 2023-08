Hessen-Duell in der Regionalliga Südwest

In der Regionalliga Südwest kommt es am Mittwoch (19 Uhr) zum Hessen-Duell.

Der KSV Hessen Kassel empfängt dabei vor heimischem Publikum die zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Beide Teams sind mit sieben Punkten aus vier Spielen gut in die Saison gestartet und wollen den Kontakt an die Spitze der Liga halten. Ebenfalls sieben Punkte hat bislang der FSV Frankfurt geholt. Die Bornheimer reisen zur gleichen Zeit zum FC-Astoria Walldorf, die in der neuen Saison bislang noch keinen Sieg auf dem Konto haben. Anpfiff ist ebenfalls um 19 Uhr.