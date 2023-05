Das neue Führungsteam in Kassel (von links): Jens Rose (KSV-Vorstandssprecher), Mirko Dickhaut, Tobias Damm, Sören Gonther (KSV-Geschäftsführer), Ingmar Merle (Sportlicher Leiter)

Das neue Führungsteam in Kassel (von links): Jens Rose (KSV-Vorstandssprecher), Mirko Dickhaut, Tobias Damm, Sören Gonther (KSV-Geschäftsführer), Ingmar Merle (Sportlicher Leiter) Bild © KSV Hessen Kassel e.V.

Der KSV Hessen Kassel hat ein Zeichen für den in der Kritik stehenden Trainer Tobias Damm gesetzt und seinen Vertrag verlängert. Mit Mirko Dickhaut erhält der Cheftrainer künftig Unterstützung.

Beim KSV Hessen Kassel hat man sich die Saison der Regionalliga Südwest sicherlich anders vorgestellt. Nach einem überragenden Platz sieben in der vergangenen Spielzeit haben die Nordhessen dieses Jahr nur mit Ach und Krach die Klasse gehalten. Einen Spieltag vor Rundenende liegen die Löwen vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Damm hat gesteckten Ziele erreicht

Die Kritik für den Absturz richtete sich in den vergangenen Wochen und Monaten auch gegen Trainer Tobias Damm. Beim Verein ist man allerdings anderer Ansicht – und verlängerte nun demonstrativ Damms Vertrag bis 2024. "Wir haben in die Ausbildung unseres Cheftrainers Tobias Damm investiert. Mit Erreichen der A-Lizenz sowie des Klassenerhalts ist das in der Winterpause gesteckte Ziel erreicht und wir stehen klar hinter Tobi und seinem Team", begründete KSV-Geschäftsführer Sören Gonther die Entscheidung.

Damm war in der laufenden Saison nicht nur Cheftrainer der Löwen, er hatte noch einen weiteren Job und absolvierte den A-Lizenz-Lehrgang. Die Situation sei keine einfache gewesen, teilten die Nordhessen mit. "Ich freue mich über das Vertrauen, dass der Verein in mich gesetzt hat. Das ist in diesem Geschäft nicht selbstverständlich", sagte Damm dementsprechend nach seiner Vertragsverlängerung.

Dickhaut kehrt zurück zum KSV

In Kassel hat man aus dem Erlebten allerdings Lehren gezogen. Um ein wenig Last von Damms Schultern zu nehmen, erweitert der KSV das Trainerteam um Mirko Dickhaut. Der gebürtige Kasseler wird "die sportliche Führung des Vereins erweitern und als erfahrener Co-Trainer und ausgebildeter Fußballlehrer die sportliche Kompetenz im Verein erweitern", heißt es in einer Vereinsmitteilung. "Mirko kennt den Verein. Mirko kennt Tobi und wird mit ihm und dem gesamten Trainerstab ein starkes Team bilden", ist sich Geschäftsführer Gonter sicher.

Dickhaut hat als Aktiver zwischen 1992 und 2008 insgesamt 62 Pflichtspiele für Hessen Kassel absolviert. Als Cheftrainer des KSV verpasste er den Aufstieg in die 3. Liga gleich mehrfach nur knapp. Damm stand damals noch im Kader der Nordhessen. "Nach meinem Engagement beim KSV habe ich die Löwen immer verfolgt. Der Kontakt riss nie ab", sagte der mittlerweile 52-Jährige zu seiner Rückkehr. "Ich freue mich, dass ich dem KSV in der sportlichen Weiterentwicklung mit meinen Erfahrungen weiterhelfen kann", sagte Dickhaut, der in seiner Karriere auch für Eintracht Frankfurt aktiv war.