Es kribbelt wieder bei Kickers Offenbach. Nach dem furiosen Sieg gegen den Bahlinger SC ist die Hoffnung zurück, dass der Aufstieg nach elf bitteren Jahren endlich Realität werden könnte. Zum Spiel beim FSV Frankfurt kommen die Anhänger per Fan-Marsch.

Dieses ewige Hin- und Her kennen die Fans von Kickers Offenbach seit Jahren. Die negativen Gedanken nach bitteren Niederlagen. Nach dem Motto: "Wir steigen niemals in die 3. Liga auf." So schnell wie man den Kopf in den Sand steckt, zieht man ihn aber auch wieder heraus. Ein Sieg und es riecht am Bieberer Berg wieder nach Aufstiegskampf. Jede Saison das gleiche Spiel. Bislang stets mit einem negativen Ende.

OFC-Saison eine Achterbahnfahrt

Und diese ewige Berg- und Talfahrt geht auch in der aktuellen Saison weiter. Zwei Niederlagen zum Saison-Auftakt. Frust. Danach zwei Siege, einer gegen die ambitionierte zweite Mannschaft des Erzrivalen Eintracht Frankfurt. Der Blick ging nach oben, die Leistung nach unten. Ein fades Unentschieden gegen Fulda und eine Niederlage beim Tabellenkellerkind Schott Mainz folgten. Zeit, wieder Schwarz zu sehen.

Schön für die Offenbacher Fan-Seele, dass vor dem Nachbarschafts-Duell am Samstag beim FSV Frankfurt (16 Uhr) wieder Hoffnung aufkommt. Das 5:2-Spektakel am vergangenen Samstag gegen den Bahlinger SC hat alle wieder euphorisiert. "Das macht mich stolz, die Stimmung bei uns ist sehr gut, der Sieg war so wichtig", freute sich Trainer Christian Neidhart. Da ist sie wieder, die Hoffnung. Das Tabellen-Rechnen. Rang acht, gerade mal fünf Punkte auf Tabellenführer VfB Stuttgart II und den ersehnten Aufstiegsplatz.

Die Großkopferten sind endlich weg aus der Regionalliga Südwest

Das Glück des OFC ist, dass kein Team an der Spitze der Regionalliga Südwest derzeit sonderlich konstant spielt. Und: Die großen und finanzkräftigen Vereine, die für den OFC im Aufstiegskampf Jahr für Jahr einfach eine Nummer zu groß waren, sind alle nicht mehr da. Sind alle schon in die 3. Liga aufgestiegen. Und nicht zurückgekommen: Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken, SC Freiburg ll, SV Elversberg (mittlerweile sogar in der 2.Liga) und der SSV Ulm. Die Liste ist lang.

Trainer Christian Neidhart will den OFC stabiler machen Bild © Imago Images

Schlägt nun die große Stunde der Kickers? Die Aufgabe von Trainer Neidhart (seit Juni 2023 beim OFC) wird sein, der Mannschaft vom Bieberer Berg etwas beizubringen, was in den vergangenen Jahren komplett fehlte: sportliche Konstanz. Dass auf den furiosen Sieg gegen Bahlingen jetzt am Samstag beim FSV Frankfurt eben keine Niederlage folgt und die Euphorie wieder im Keim erstickt. Neidhart: "Wir müssen gucken, dass wir stabiler in unseren Leistungen werden."

Fanmarsch zum Spiel beim FSV Frankfurt

Jetzt am Samstag geht es zum Auswärtsspiel zum FSV Frankfurt. Das Ziel ist klar: So spielen wie zuletzt gegen Bahlingen. Mit hohem Pressing und tollem Offensiv-Fußball. Und vielleicht wieder etwas Glück. Wie in der vergangenen Saison, als der OFC durch das Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 beim FSV gewann.

Den nötigen Rückhalt wird die Mannschaft vom Berg in Frankfurt am Bornheimer Hang haben. Wie schon vor einem halben Jahr werden wieder 2.000 bis 3.000 OFC-Fans zum Duell beim FSV erwartet. Ein Großteil davon wird - traditionell - per Fanmarsch von Offenbach nach Frankfurt laufen.

Und sollte es tatsächlich den zweiten OFC-Sieg in Folge geben, werden die Fans auf dem Rückweg wieder verträumt auf die Tabelle schauen. Gar nicht mehr so viel Rückstand auf Platz eins. Und vielleicht ist in dieser Saison ja alles anders und die Sehnsucht nach dem so lange Unerreichbaren wird endlich gestillt: mit dem Aufstieg in die 3.Liga.