Die Offenbacher Kickers haben in der Regionalliga Südwest eine wilde Partie gegen Bahlingen gewonnen. Die Zweitvertretung der Eintracht gewann ihr Spiel in Steinbach, auch Kassel war siegreich.

Audiobeitrag Audio Das passierte in der Regionalliga am Samstag Audio OFC-Trainer Christian Neidhart Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Offenbacher Kickers haben in einer wilden Partie gegen den Bahlinger SC am Samstag drei Punkte in der Regionalliga Südwest geholt. Die Hessen schlugen Bahlingen mit 5:2, insbesondere die zweite Hälfte war mit sechs Treffern ein Spektakel. Matchwinner mit zwei Toren für die nun achtplatzierten Kickers war Marcos Alvarez, der den Torreigen mit seinem Doppelpack eröffnete.

Weitere Informationen Kickers Offenbach – Bahlinger SC 5:2 (1:0) Tore: 1:0 Alvarez (16.), 2:0 Alvarez (48.), 3:0 Moreno (50.), 4:0 Urbich (64.), 4:1 Bektasi (68./FE), 4:2 Bektasi (76.), 5:2 Wanner (86.)

Zuschauer: 5.123 Ende der weiteren Informationen

Eintracht II springt auf Platz zwei

Ebenfalls erfolgreich war die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt, die das Hessenderby bei der TSV Steinbach Haiger mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Für die U21 der Eintracht, die durch den Sieg auf den zweiten Tabellenplatz sprang, traf Noel Futkeu zweifach.

Weitere Informationen Steinbach Haiger – Eintracht Frankfurt II 1:3 (0:0) Tore: 0:1 Futkeu (51.), 0:2 Futkeu (60.), 0:3 Ferri (65.), 1:3 Adetula (73.)

Zuschauer: 1.767 Ende der weiteren Informationen

Kassel schlägt Fulda

Das zweite Hessenderby des Tages konnte der KSV Hessen Kassel gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit 2:1 für sich entscheiden. Den Siegtreffer gegen den Tabellennachbarn erzielte Thomas Gösweiner.