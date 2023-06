Bereits Ende Juni steigt der OFC wieder in das Training für die neue Saison ein.

Kickers Offenbach hat am Montagmittag seinen Sommerfahrplan für die nächsten Wochen bekannt gegeben. Demnach plant der OFC für den 26. Juni seinen Trainingsauftakt. Dann mit dem neuen Cheftrainer Christian Neidhart. Einen Tag später (27. Juni) steht die Trikotvorstellung und ein öffentliches Training an. Dieses wird - wie auch schon in den Vorjahren - im Stadion stattfinden. Im Juli folgen dann verschiedene Testspiele, ehe es am ersten Augustwochenende mit der neuen Saison losgeht.