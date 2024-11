Nachdem der FSV Frankfurt am Freitag nur einen Punkt vorlegen konnte, hat Kickers Offenbach den Rückstand am Samstag mit einem Heimsieg verkürzt. Eintracht Frankfurts U21 musste dagegen einen Rückschlag wegstecken.

Kickers Offenbach war nach dem kleinen Wackler von Tabellenführer FSV Frankfurt gefordert. Valdrin Mustafa (14.) brachte den OFC gegen den Göppinger SV früh in Führung, Marc Wachs machte per Strafstoß fast schon den Deckel drauf (77.). Am Ende wurde es dann aber doch noch turbulent: Levin Steinbrenner erhöhte durch ein Eigentor zwischenzeitlich auf 3:0 (88.). In der Nachspielzeit brachte Filip Milisic die Gäste per Strafstoß noch mit einem eigenen Treffer auf die Anzeigetafel, aber erst Jan Urbig (90.+4) hatte mit seinem Treffer zum 4:1 das letzte Wort. Damit verkürzt das Team von Christian Neidhart den Rückstand auf den Ligaprimus auf fünf Punkte.

Weitere Informationen Kickers Offenbach - Göppinger SV 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Mustafa (14.), 2:0 Wachs (77., FE), 3:0 Steinbrenner (88., ET), 3:1 Milisic (90.+1, FE), 4:1 Urbig (90.+4)

Zuschauer: 5.620 Ende der weiteren Informationen

Im Verfolgerduell beim SC Freiburg II gab es für den TSV Steinbach Haiger nichts zu holen. Yann Sturm (16.), Ruben Müller (34.) und Marco Wörner (54.) erzielten die Tore für die Breisgauer.

Weitere Informationen SC Freiburg II - TSV Steinbach Haiger 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Sturm (16.), 2:0 Müller (34.), 3:0 Wörner (54.)

Zuschauer: 722 Ende der weiteren Informationen

Nach der 7:0-Gala gegen den Bahlinger SC ist Eintracht Frankfurts U21 bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz unsanft gelandet. Dabei begann für die Gäste mit Kaan Inanoglus Führungstreffer (11.) eigentlich alles nach Plan. Nach einem Platzverweis gegen Fousseny Doumbia (25.) drehten Tim Korzuschek (45.+1) und Leon Pomnitz (49.) in Überzahl aber das Spiel für die die Hausherren.

Weitere Informationen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - Eintracht Frankfurt II 2:1 (1:1) Tore: 1:0 Inanoglu (11.), 1:1 Korzuschek (45.+1), 2:1 Pomnitz (49.)

Rote Karte: Doumbia (25.)

Zuschauer: 1892 Ende der weiteren Informationen

Aufsteiger FC Gießen muss beim SGV Freiberg eine knappe 0:1-Niederlage einstecken. Marco Kehl-Gomez (21.) erzielte den einzigen Treffer des Tages.