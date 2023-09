In der Regionalliga Südwest hat Eintracht Frankfurt II die Gäste aus Mainz mit sechs Toren abgeschossen. Der KSV Hessen Kassel musste sich dagegen spät noch geschlagen geben.

Eintracht Frankfurt II hat am Sonntagmittag dem Gast Mainz 05 keine Chance gelassen. Die Regionalliga-Partie endete mit 6:1 (5:0). Allein in den ersten 25 Minuten schossen die Adlerträger vier Tore und stellten die Weichen so früh auf Kantersieg. In der Tabelle hält die Eintracht damit den Anschluss an die Spitzenteams und steht aktuell auf Rang 4.

EINTRACHT FRANKFURT II - 1. FSV MAINZ 05 II 6:1 (5:0) Tore: 1:0 Futkeu (6.), 2:0 Müller (9.), 3:0 Crljenec (20.), 4:0 Ferri Julia (24.), 5:0 Futkeu (39.FE), 6:0 Futkeu (72.), 6:1 Schmidt (79. FE)

Zuschauer: 859



Zuschauer: 859 Ende der weiteren Informationen

Kassel verpasst knapp das Unentschieden

Deutlich enger ging es beim KSV Hessen Kassel zu: Die Nordhessen waren am Sonntagmittag zu Gast bei der TSG Hoffenheim II und verloren am Ende knapp mit 1:2 (0:1). Nachdem kurz vor Schluss Noah Jones für den KSV ausgleichen konnte (89.), sah alles nach einem Unentschieden aus, doch Hoffenheims Stürmer Nick Breitenbücher hatte das letzte Wort und entriss den Nordhessen mit seinem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt (90. +1).