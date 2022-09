Die hessischen Teams sind in der Regionalliga Südwest auch unter der Woche gefragt.

Am Dienstag um 19 Uhr ist Aufsteiger SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Einsatz. Die mit zehn Punkten aus sechs Spielen ordentlich in die Saison gestarteten Barockstädter wollen gegen Aufsteiger Eintracht Trier nachlegen. Zeitgleich ist der TSV Steinbach Haiger bei RW Koblenz gefordert und könnte mit einem Dreier an die oberen Tabellenplätze andocken.

Selbiges gilt für die Offenbacher Kickers, die ebenfalls am Dienstag um 19 Uhr bei der TSG Balingen antreten. Zeitgleich will Hessen Kassel in Homburg den ersten Saisonsieg einfahren. Am Mittwoch um 19 Uhr beschließt dann der FSV Frankfurt gegen Spitzenreiter SSV Ulm den siebten Spieltag aus hessischer Sicht.